Farioli avisa jogadores do FC Porto: "Não existem jogos para relaxar"

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, considerou este domingo que "não existem jogos para relaxar" na antevisão ao encontro que opõe o líder da 1.ª Liga ao último classificado, AVS, a contar para a 16.ª ronda.



Francesco Farioli, treinador do FC Porto Tony Dias/Movephoto

O italiano lembrou que os avenses mudaram recentemente de treinador, e considerou que a entrada de João Henriques está a ter um efeito positivo na equipa, que ainda não venceu para a 1.ª Liga.

"Se olharmos para a tabela, pode parecer muito fácil: a equipa que está em primeiro frente à equipa que está em último. A realidade é sempre diferente, mudaram de treinador recentemente. O novo técnico [João Henriques] ganhou um jogo recentemente [frente ao Vitória de Guimarães, para a Taça de Portugal (1-0)]. Procurámos olhar para esse jogo e alguns dos trabalhos anteriores para encontrar padrões", analisou, em conferência de imprensa.

Farioli enalteceu a "experiência" do treinador adversário e lembrou que a formação de Vila das Aves teve um "registo mais positivo" nos últimos dois jogos, em que eliminou o Vitória de Guimarães da Taça de Portugal (1-0) e empatou frente ao Nacional para o campeonato (2-2).

"Não existem jogos para relaxar e amanhã [segunda-feira] não será diferente. Teremos de estar atentos, até porque viemos de uma semana sem jogos, o que não tem sido habitual para nós. Posso dizer que os jogadores voltaram com grande energia e motivação e teremos de trazer essa energia para dentro de campo", reiterou.

O treinador 'azul e branco' respondeu ainda às recentes declarações de Frederico Varandas, nas quais o presidente do Sporting terá visado Francesco Farioli como um "paraquedista que caiu agora no futebol português", reiterando a sua preocupação com o clima entre clubes.

"A metáfora do paraquedista só se aplica ao nosso fotógrafo. Não pratico desportos radicais, não jogo padel, o jogo dá-me adrenalina suficiente. De resto, é apenas barulho e poluição. Mesmo estando em Portugal há pouco tempo, vi o suficiente para ter as minhas sensações, que partilharei sempre por respeito às instituições, ao meu clube e às pessoas que trabalham comigo", disse.

A renovação de Diogo Costa até 2030, oficializada na terça-feira, foi também abordada, com o técnico a elogiar o guarda-redes e a destacar a relação que os dois mantém.

"É um grande passo para o clube e a equipa. A renovação foi celebrada com muita energia por todos os jogadores. O seu nível enquanto guarda-redes é incontestável, está a crescer enquanto líder, capitão, na forma como usa a braçadeira. Estou muito contente por trabalhar com ele e tê-lo como nosso capitão. Temos uma boa relação, gostamos muito um do outro", expressou.

O FC Porto, líder da 1.ª Liga de futebol, com 43 pontos, defronta o AVS, 18.º e último, com quatro, no Estádio do Dragão, a partir das 20:15 de segunda-feira, sob arbitragem de Bruno Costa, da associação de Viana do Castelo, em jogo da 16.ª ronda.