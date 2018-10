Os golos das "águias" foram marcados por Rafa Silva, aos 36 minutos, Gedson Fernandes, aos 53 minutos e Jonas, que voltou aos golos pelos encarnados aos 66.

O Benfica venceu, esta quinta-feira, o Sertanense por 2-0, em jogo da 3ª eliminatória da Taça de Portugal.



Com o resultado no Estádio Cidade de Coimbra, casa habitual da Académica, o Benfica segue em frente na Taça. Esta sexta-feira entrará em competição o FC Porto, frente ao Vila Real, enquanto o Sporting marcará presença frente ao Loures, no sábado.