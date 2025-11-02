Vítor Pereira já não é treinador do Wolverhampton

Sábado – Pense por si

Treinador português deixa os wolves na última posição da Premier League

Agora é oficial, Vítor Pereira já não é o treinador do Wolverhampton. O jornalista inglês Ben Jacobs tinha antecipado esta manhã o despedimento, que o clube acabou por confirmar poucas horas depois.

"O Wolverhampton separou-se do treinador Vítor Pereira. Gostaríamos de agradecer ao Vítor e à sua equipa pelo trabalho incansável durante o período em que estiveram no Molineux", refere o clube nas redes sociais.

"Infelizmente, o início da época tem sido dececionante e, apesar do nosso forte desejo de dar ao treinador tempo e jogos para melhorar, chegámos a um ponto em que é preciso fazer uma mudança", explicou Jeff Shi, diretor executivo dos wolves.

Depois de na época passada as coisas até lhe terem corrido bem, esta temporada a equipa não tem conseguido entrar no trilho dos triunfos. Em 10 jogos soma dois empates e oito derrotas, ocupando o último lugar na classificação da Premier League. 

