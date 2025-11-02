Vítor Pereira já não é treinador do Wolverhampton

Agora é oficial, Vítor Pereira já não é o treinador do Wolverhampton. O jornalista inglês Ben Jacobs tinha antecipado esta manhã o despedimento, que o clube acabou por confirmar poucas horas depois.



Vítor Pereira

"O Wolverhampton separou-se do treinador Vítor Pereira. Gostaríamos de agradecer ao Vítor e à sua equipa pelo trabalho incansável durante o período em que estiveram no Molineux", refere o clube nas redes sociais.

"Infelizmente, o início da época tem sido dececionante e, apesar do nosso forte desejo de dar ao treinador tempo e jogos para melhorar, chegámos a um ponto em que é preciso fazer uma mudança", explicou Jeff Shi, diretor executivo dos wolves.

Depois de na época passada as coisas até lhe terem corrido bem, esta temporada a equipa não tem conseguido entrar no trilho dos triunfos. Em 10 jogos soma dois empates e oito derrotas, ocupando o último lugar na classificação da Premier League.

Wolves have parted company with head coach Vitor Pereira.



We would like to thank Vitor and his staff for their tireless work during their time at Molineux. — Wolves (@Wolves) November 2, 2025