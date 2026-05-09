Internacional polaco viveu momentos de terror na última noite
Jan Bednarek e a sua família viveram momentos de terror na última noite. O central do FC Porto foi vítima de um assalto na sua casa no Porto, no qual acabaram por ser ameaçados com uma faca por um assaltante que foi surpreendido, por volta das 21h30, pelo regresso a casa da família após uma ida a um restaurante na Foz.
A carregar o vídeo ...
Assalto à casa de Bednarek: central do FC Porto abalado mas no treino
Apesar de todo o pânico vivido, Bednarek e a sua família não sofreram qualquer ferimento e acabaram por pernoitar na habitação, com o jogador a manter a sua rotina diária. Na manhã deste sábado, no momento em que saía de casa para se deslocar para o Olival, onde o FC Porto realiza esta manhã a última sessão de treinos antes do jogo contra o AVS SAD (domingo, às 18h00), Jan Bednarek mostrou-se abalado e afetado com toda a situação quando abordado com a equipa de reportagem da CMTV, porém, acabou por não tecer quaisquer tipo de comentários sobre o tema.
Assalto avaliado em cerca de 150 mil euros
De acordo com as informações recolhidas por Record, o assaltante levou da casa de Jan Bednarek, localizada na Foz, no Porto, bens avaliados em cerca de 150 mil euros.
Tendo em conta o facto de o assaltante ter sido surpreendido pelo regresso do jogador e da família à habitação, as imagens CCTV da casa de Bednarek e das moradias que se encontram nos arredores da casa do central polaco poderão ser determinantes para perceber qual o percurso feito pelo assaltante após o crime cometido e, eventualmente, perceber ainda o seu paradeiro.
Bednarek foi o autor do golo que deu o título ao FC Porto a duas jornadas do fim
A vitória do FC Porto frente ao Alverca (1-0) no passado dia 2, na 32.ª jornada, confirmou a conquista do título de campeão nacional, que escapava aos dragões desde 2021/22. Jan Bednarek resolveu o encontro com um golo de cabeça aos 40 minutos, após um pontapé de canto cobrado por Gabri Veiga desde a direita.
A cumprir a primeira temporada pelos azuis e brancos, Jan Bednarek assumiu-se desde cedo como um dos 'patrões' da defesa do FC Porto, ao lado do compatriota Jakub Kiwior. Com 48 partidas disputadas já esta época, o central internacional pela Polónia soma quatro golos e ainda uma assistência, mostrando fundamental na defesa mas também no ataque, sobretudo nos momentos de bola parada, como aconteceu na última jornada do campeonato.