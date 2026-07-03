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As reações dos adeptos à vitória de Portugal sobre a Croácia: lágrimas, gritos e êxtase

Sofia Parissi
Sofia Parissi 13:29
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Nas redes sociais multiplicam-se os vídeos filmados durante a partida entre Portugal e a Croácia, que terminou com a vitória da Seleção das "Quinas".

Portugal venceu esta sexta-feira a Croácia por 2-1 em Toronto, no Canadá, com golos de Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos. A vitória garantiu a presença da Seleção nacional nos oitavos de final do Mundial 2026, onde irá enfrentar na próxima segunda-feira às 20h a seleção espanhola. Nas redes sociais, alguns adeptos partilharam vídeos das reações à partida, que foi vivida com muita emoção. 

AP Photo/Armando Franca

Veja aqui alguns dos melhores momentos:

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