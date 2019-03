Francisco Seixas da Costa, adepto do Sporting, aproveitou o Twitter para descrever o técnico do FC Porto como "uma figura que, em educação, está na cave das Antas".

O antigo secretário de Estado Francisco Seixas da Costa apelidou, este sábado, o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, de "javardo". Comentando a jornada deste sábado, que contou com jogos dos "dragões", Benfica e Sporting, o diplomata nos governos de António Guterres começa por escrever que "Sérgio Conceição até parece não ser um mau treinador" mas rapidamente tece críticas ao técnico e refere que os adeptos portistas "que se revêm no seu estilo" são também "javardos".

Seixas da Costa refere ainda no mesmo tweet que são também "javardos" os adeptos do Sporting – do qual o ex-diplomata é simpatizante – "que gostam do Bruno de Carvalho".

"Sérgio Conceição até parece não ser um mau treinador! Mas é - sejamos claros! - um javardo. Não vale a pena estar com eufemismos. E os adeptos do FC Porto que se revêm no seu estilo são isso mesmo - uns javardos. Como o são os adeptos do (meu) Sporting que gostam do Bruno de Carvalho", escreveu o antigo secretário de Estado dos Assuntos Europeus.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="pt" dir="ltr">Sérgio Conceição até parece não ser um mau treinador! Mas é - sejamos claros! - um javardo. Não vale a pena estar com eufemismos. E os adeptos do FCP que se revêm no seu estilo são isso mesmo - uns javardos. Como o são os adeptos do (meu) Sporting que gostam do Bruno de Carvalho</p>— F. Seixas da Costa (@seixasdacosta) <a href="https://twitter.com/seixasdacosta/status/1112143752955682817?ref_src=twsrc%5Etfw">31 de março de 2019</a></blockquote>

O agora docente universitário e gestor de empresas considerou ainda que prefere que "o Porto ganhe o campeonato" e, depois de críticas à sua descrição de Sérgio Conceição, bloqueou seguidores que reagiram às suas acusações. "Ao afirmar uma evidência - que o Sérgio Conceição é uma figura que, em educação, está na cave das Antas - recebi uma batelada de insultos. Lá bloqueei...", escreveu.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="pt" dir="ltr">Foi um belo dia! Naturalmente que, como sportinguista, prefiro que o Porto ganhe o campeonato (não gosto do termo Liga). Mas, ao afirmar uma evidência - que o Sérgio Conceição é uma figura que, em educação, está na cave das Antas - recebi uma batelada de insultos. Lá bloqueei...</p>— F. Seixas da Costa (@seixasdacosta) <a href="https://twitter.com/seixasdacosta/status/1112179782786207744?ref_src=twsrc%5Etfw">31 de março de 2019</a></blockquote>

