Seferovic marcou o seu 16.º tento na prova, reforçando a liderança da lista dos marcadores, de cabeça, na sequência de um centro da esquerda de Grimaldo.



Com a vitória dos "encarnados", o Tondela permanece na zona de descida do campeonato, com 25 pontos.

O Benfica venceu, este sábado, o Tondela por 1-0 em jogo da 27ª jornada da Liga NOS, realizado no Estádio da Luz.Numa exibição cinzenta do conjunto de Bruno Lage, valeu às "águias" um golo de Seferovic aos 84 minutos para permanecer na liderança do campeonato após a vitória, na tarde deste sábado, do FC Porto frente ao Sporting de Braga por 3-2.