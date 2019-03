A resposta dos "dragões" viria ao minuto 26, através de canto, com Felipe a fazer um primeiro cabeceamento e Soares a mergulhar para igualar o marcador.



No começo da segunda parte, o Sporting de Braga adiantou-se mais uma vez no marcador, com um contra-ataque de Murilo a terminar em golo, contornando o guarda-redes Casillas ao minuto 47.



Haveria ainda tempo para a reviravolta dos "dragões", através de duas grandes penalidades. Primeiro ao minuto 69, com Claudemir a fazer falta sobre Éder Militão e Alex Telles a aproveitar para igualar o marcador a 2-2.



Dez minutos depois, aos 79, foi o mesmo Claudemir a cometer falta, agora sobre Corona, e a colocar Soares frente a Tiago Sá para poder adiantar o FC Porto pela primeira vez na partida. O brasileiro não desperdiçou e o resultado não viria a alterar-se mais até ao final do jogo.



Com a vitória, os "dragões" são líderes provisórios do campeonato, com mais três pontos que o Benfica, que joga ainda este sábado frente ao Tondela, no Estádio da Luz. Por sua vez, o Sporting de Braga pode ser apanhado pelo Sporting na luta pelo 3º lugar da liga, se os "leões" vencerem, também este sábado, o Desportivo de Chaves.

O FC Porto venceu, este sábado, o Sporting de Braga por 3-2 em jogo a contar para a 27ª jornada do campeonato. Em jogo disputado no Estádio Municipal de Braga, os "dragões" operaram uma reviravolta no marcador através de duas grandes penalidades e ficam no comando provisório da Liga NOS à espera do que faça o Benfica frente ao Tondela, este sábado à noite.Com Brahimi mais uma vez no banco do FC Porto, foi o Sporting de Braga a entrar melhor na partida. Uma jogada entre Claudemir e Wilson Eduardo no minuto 4 deixou Casillas a pedir fora-de-jogo e o avançado colocou os bracarenses na frente do marcador, contra protestos do guarda-redes espanhol.