Alemanha, apesar de um mau começo, é sempre uma ameaça

Escândalos, desculpas com a pandemia e derrotas humilhantes. O selecionador Joachim Löw voltou a chamar os campeões do mundo Müller e Hummels para o ajudarem no Euro 2020. Mas começou mal. Poderá Portugal aproveitar?

Portugal já defrontou a Alemanha (ou RFA) 18 vezes, somando 9 derrotas, 6 empates e 3 vitórias. O primeiro triunfo aconteceu em 1983, num particular (1-0, por Dito). A vitória mais épica aconteceu com o golo de Carlos Manuel em Estugarda, que valeu a qualificação para o México 86. Também espetacular foi a goleada (3-0) no Euro 2000, com um hat trick de Sérgio Conceição.



A Alemanha não está habituada a perder. Muito menos por 6-0. Após a humilhante goleada sofrida diante da Espanha em novembro de 2020 – um resultado que os germânicos não conheciam desde 1931 –, o treinador Joachim Löw veio a público desculpar-se com a pandemia. "Ele disse que os jogadores estavam muito assustados por terem acabado de defrontar a Ucrânia, que tinha 10 infetados, e que nem queriam embarcar para Sevilha, onde havia muitos casos de Covid-19", explica à SÁBADO Jan-Christian Müller, jornalista do Frankfurter Rundschau que acompanha a Mannschaft há mais de duas décadas.



"A desculpa não caiu bem entre os adeptos. A maioria pensa que Löw devia ter saído depois do Mundial 2018, onde pela primeira vez desde os anos 30 a Alemanha foi afastada na fase de grupos."