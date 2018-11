Adeptos do Benfica detidos durante jogo de futsal frente ao Sporting

O Sporting apurou-se hoje para a 'final four' da Liga dos Campeões de futsal, ao empatar 1-1 com o Benfica.

Um grupo e adeptos do Benfica foi detido durante o dérbi de futsal frente ao Sporting, que aconteceu durante a noite deste domingo, no Pavilhão João Rocha, em Alvalade.



De acordo com o Correio da Manhã, os adeptos do clube dos encarnados foram transportados para a esquadra da PSP de Telheiras.



Recorde-se que o Sporting apurou-se hoje para a 'final four' da Liga dos Campeões de futsal, ao empatar 1-1 com o Benfica, em jogo do grupo C da Ronda de Elite, disputado no pavilhão João Rocha, em Lisboa.



Esta é a terceira vez consecutiva que o Sporting marca presença na 'final four' da prova, tendo nas duas anteriores sido derrotado na final pelos espanhóis do Inter Movistar, nos quais alinha o português Ricardinho.