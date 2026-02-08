Sábado – Pense por si

Académica vence V. Guimarães B e homem do jogo recebe... um bacalhau

Gabriela Ângelo
Gabriela Ângelo 15:10
Apesar de o único golo da partida ter sido marcado por Leandro Silva (58'), foi Beni quem fez a assistência, afirmando-se ainda como o principal desestabilizador da defesa vimaranense.

Há ligas que oferecem um galardão ao melhor em campo e há outras que acrescentam... um bacalhau! No jogo da 3.ª Liga entre a Académica de Coimbra e o V. Guimarães B realizado sexta-feira, da fase de apuramento do campeão, a estrela foi Beni. O jovem médio de 22 anos, para além de receber o título de homem do jogo, levou para casa um bacalhau seco!

Apesar de o único golo da partida, que deu o triunfo aos 'estudantes', ter sido marcado por Leandro Silva (58'), foi Beni quem fez a assistência. E ao longo do jogo afirmou-se como o principal desestabilizador da defesa do Vitória. 

Através do Instagram, a Académica anunciou o prémio em colaboração com a Lugrade, a empresa que vende bacalhau, sediada em Coimbra.

