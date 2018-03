Inventava cláusulas milionárias nos contratos, fez fortuna a vender álcool ilegal, foi professor de dança, fugiu aos nazis escondido num sótão, e atropelou mortalmente um estudante.

Irritado por não lhe darem o aumento de 65% que achava merecer após ter levado o Benfica a ganhar duas Taças dos Campeões Europeus, Béla Guttmann foi para o Uruguai treinar o Peñarol, campeão sul-americano, e exclamou: "Nem daqui a 100 anos o Benfica voltará a ser campeão europeu."



Lenda ou realidade, a verdade é que desde que ele lançou essa maldição, em 1962, o Benfica nunca mais venceu uma prova europeia (chegou a oito finais, cinco na Taça dos Campeões, uma na Taça UEFA e duas na Liga Europa, e perdeu todas). Este é um dos mais famosos episódios da vida de Guttmann, que para muitos foi o precursor dos treinadores-estrela, ao estilo de José Mourinho ou Pep Guardiola. Com base no livro Béla Guttmann – de sobrevivente do Holocausto a glória do Benfica, escrito pelo inglês David Bolchover (vai ser publicado em Portugal a 20 de Fevereiro), ficam aqui algumas histórias.



Fugir do Terror Branco

Béla Guttmann começou a jogar em 1917, com 18 anos, no Törekvés, um pequeno clube de Budapeste, por influência do irmão Ármin, futebolista e professor de dança. Em 1921, foi campeão húngaro no MTK, mas chegou a pôr em risco esse triunfo: como já tinha feito um jogo pelo Pécsi, na II Divisão (não era permitido representar clubes diferentes na mesma época), o MTK esteve quase a perder pontos. Guttmann alegou que se esquecera do caso e tudo ficou resolvido com um pedido de desculpas.



Médio talentoso, mudou-se depois para a Áustria, para o Hakoah Viena (um clube só de judeus), para escapar ao Terror Branco (espancamento e assassinato de judeus na Hungria), e entre 1926 e 1932 esteve nos EUA, no New York Giants. Fez fortuna como jogador (ganhava o triplo de um trabalhador do sector privado) e também nos negócios (tinha um bar clandestino de venda ilegal de álcool), mas perdeu tudo com o crash da Bolsa, em 1929. Regressou a Viena, quase na miséria, acabando a carreira de futebolista no Hakoah, em 1933. Decidiu fazê-lo após um jogo contra o Rapid Viena em que sentiu "as pernas pesadas como chumbo".



Cláusula milionária no Benfica

Começou a carreira de treinador no Hakoah Viena (1933) e nas duas primeiras épocas escapou à descida por pouco. Em 1935, foi para a Holanda, para o Enschede (hoje Twente), e aí instituiu pela primeira vez as famosas cláusulas milionárias nos contratos.

Pediu um bónus chorudo caso fosse campeão e o presidente (num campeonato dominado por Ajax, PSV e Feyenoord) aceitou sem hesitar. Mas depois passou os jogos da fase final a rezar para que isso não acontecesse (o Enschede ficaria em 2º, a dois pontos do Feyenoord) porque com o que teria de pagar ao treinador, o clube iria à falência.



Guttmann fez o mesmo no Benfica, em 1959: exigiu 200 contos (metade do ordenado anual) se fosse campeão europeu. O presidente, Maurício de Brito, achando aquilo improvável, ter -lhe-á dito: "Se quiser, ponha aí 300." Resultado: foi bicampeão europeu.



Fugir aos nazis num sótão

Ainda hoje é um mistério o que aconteceu a Guttmann durante os anos da II Guerra Mundial – ele quase não falou disso. Em todo o lado se refere que ele terá fugido para a Suíça, mas o autor do livro, David Bolchover, após ter falado com dois sobrinhos do técnico (Pál e Imre), concluiu que ele não saiu da Hungria. Deixou o cargo de treinador do Újpest, em 1939, por ser judeu, e tornou-se "conselheiro secreto" do presidente: analisava as exibições da equipa e auxiliava o técnico, Lajos Lutz.



Terá escapado aos nazis com a ajuda do irmão de Mariann (futura mulher), que o escondeu durante dois anos num espaço por cima do seu salão de cabeleireiro, em Újpest. O sobrinho de Mariann, Pál Moldoványi, contou: "Havia uma escada que levava ao sótão, que ficava lá atrás e mal se via. Os nazis eram preguiçosos e nas buscas nunca subiram os 40 degraus poeirentos. O meu pai sempre que lá ia levava uma prancha de madeira, para não levantar pó do chão e não deixar pegadas."



Depois de quase ter sido apanhado por duas vezes, no Verão de 1944 acabaria por se apresentar num campo de trabalhos forçados, em Vác. Guttmann contou mais tarde, numa entrevista, que ao saberem que iam ser enviados de comboio para os campos de extermínio dos nazis, em Dezembro de 1944, ele e mais quatro conseguiram fugir. Para onde? Ele não disse: "O que interessa é que me salvei, porque houve gente boa que correu riscos e me escondeu."



Atropelamento mortal e fuga

Em Itália, protagonizou um episódio trágico. A 2 de Abril de 1955, seis semanas após ser despedido do AC Milan, Guttmann, que não tinha carta, conduzia um carro americano emprestado por um amigo quando, num cruzamento, perdeu o controlo e atropelou dois estudantes. Um deles, Giuliano Brene, de 17 anos, teve morte imediata. O dono do carro, que ia ao lado de Guttmann, era Dezsö Solti, empresário teatral que se suspeita ter estado ligado a subornos de árbitros em favor do Inter Milão e da Juventus.



Após o acidente, fugiram, mas Solti seria detido nos Alpes austríacos. Inicialmente, assumiu a culpa, mas mais tarde, confrontado com a versão de várias testemunhas, admitiu que era Guttmann o condutor e que apenas o estava a proteger – o técnico, entretanto, mudou-se para o Hónved de Budapeste e depois para o São Paulo.



O processo arrastou-se nos tribunais. Em 1960, Guttmann foi julgado à revelia e condenado a seis meses por homicídio e ferimentos por negligência, mas com pena suspensa se pagasse uma indemnização de 4 milhões de liras às famílias, o que ele terá aceitado (era menos de metade de um ano de vencimento no Benfica). Béla Guttmann nunca falou deste episódio.



Treinador: "domador de leões"

Nos métodos de treino e nos mind games, Guttmann foi um Mourinho muito antes de Mourinho. O mesmo aconteceu na forma como causava rapidamente erosão e atritos nos jogadores e dirigentes dos clubes por onde passava. "Durante a primeira época o treinador trabalha em paz. A segunda é mais difícil. E a terceira é fatal", disse Guttmann, que entre 1945 e 1967 mudou de clube 17 vezes – só esteve mais de duas épocas seguidas no Benfica (1959 a 1962).



"Um treinador é como um domador de leões. Consegue dominar os animais desde que demonstre segurança e não tenha medo." No Benfica, disse: "Se algum dos meus jogadores não estiver disposto a fazer os sacrifícios necessários, pode ir trabalhar para uma fábrica de conservas."



Era fã do futebol de ataque: no São Paulo (1957), a sua táctica era "pá, pá, pum". Isto é, davam dois toques na bola e rematavam. Foi ele que introduziu o esquema de 4-2-4 que levou o Brasil ao título no Mundial 58. No Benfica, ao ver a qualidade dos avançados, comentou: "Temos de usar um esquema que contemple cinco atacantes." E, no FC Porto, avisou: "Enquanto eu aqui estiver, os avançados que não rematem não jogam."



Tinha uma técnica para controlar o balneário: hostilizar a estrela, para mostrar que ninguém estava acima da sua autoridade. Fez isso no Kispest (1948), quando Puskás lhe desobedeceu; no FC Porto (foi campeão, em 1959), quando decidiu afastar Pedroto; e no Benfica (1962), quando Eusébio criticou José Águas: "Podes ser a maior estrela, mas se não mostras respeito pelos teus companheiros, dou-te um pontapé no rabo e voltas para Moçambique."



Artigo originalmente publicado na edição n.º 720, de 15 de Fevereiro de 2018.