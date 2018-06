A pergunta sobre Ronaldo que valeu um café a Fernando Santos

Selecionador nacional revelou uma aposta que fez com o seu assessor.

Fernando Santos já dá conferências de imprensa na Rússia há praticamente meio mês, mas há uma pergunta e um tema que surge sempre: Portugal depende de Cristiano Ronaldo? Ora, face ao repetir da questão a cada vez que o seleccionador entra na sala, decidiu fazer uma aposta com o assessor Onofre Costa e, para mal de Santos, foi o assessor a sorrir.



"O Onofre ganhou outro café porque disse que esta pergunta ia ser feita outra vez. Eu disse que "não", ele disse que "sim". Onofre, agradece ao senhor. É repetir, repetir, repetir. Percebo a pergunta e respeito, mas toda a gente sabe que Portugal ou qualquer equipa depende dos melhores jogadores. Se temos o melhor do Mundo, claro que dependemos. Podem perguntar ao treinador se depende de Suárez e Cavani porque todos os grandes jogadores são sempre muito influentes nas suas equipas", considerou o seleccionador nacional.



Cristiano sobe nestes momentos?



"Se o Cristiano se empolga mais. Se Cristiano jogar sozinho Portugal vai perder. Se não formos tão fortes como equipa como o Uruguai já estamos debilitados. É muito difícil um jogador sozinho resolver o que queira. Mesmo a marcar três golos num jogo, é preciso uma equipa de suporte. São duas equipas fortíssimas e de enorme qualidade. Se olharmos para a equipa que tem jogado, vemos o corpo central com dois jogadores do At. Madrid que ganharam a Liga Europa, um no Inter, outro na Juventus. Na frente um do Paris SG e outro do Barcelona. Estamos a falar num confronto entre duas grandes equipas. No limite, quando as equipas se anulam, a individualidade faz a diferença. Que a minha equipa seja tão forte como o Uruguai e que Ronaldo faça a diferença aí".