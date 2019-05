A mensagem de Bruno Lage para Casillas

Bruno Lage deixou esta sexta-feira uma mensagem de força a Casillas, destacando que são jogadores como ele que engrandecem o campeonato português

"Quero desejar as rápidas melhoras ao Iker Casillas. Vivemos um dia de paz em que tivemos de nos unir em torno de uma infelicidade. É nestes momentos que refletimos sobre o que queremos para o futebol nacional. São este tipo de jogadores que engradecem o nosso campeonato. Temos de estar felizes por ter um jogador como ele na liga", referiu logo no início da conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Portimomense.



Pouco depois o treinador do Benfica voltou ao assunto: "É sentir que podia ser connosco: É o dia a dia... um homem saudável, que já ganhou tantos títulos, e num dia normal tem uma situação que o leva a pensar na vida. E todos nós temos isso ao longo da nossa vida... O nosso caminho é dia a dia, é não fazer fazer projeções. Há sempre um motivo ou outro que nos leva a outro rumo. O que acredito é que a vida arranja sempre uma maneira: se não for por este caminho é por outro. Na vida, como no desporto e no futebol em particular, é jogo a jogo, final a final".