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Desporto

A mania de mudar o emblema

Carlos Torres
Carlos Torres 21 de julho de 2026 às 23:00
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O Sporting alterou agora o símbolo, tornando-o mais parecido com o original. Já todos os clubes o fizeram, mas alguns exageram - o Bayern Munique já o fez por 18 vezes e o Marselha por 12.

A 1 de julho, o Sporting apresentou o novo emblema, mais parecido com o original, com um leão branco num fundo verde. A ideia, segundo o vice-presidente André Bernardo, foi tornar a marca “mais forte e mais reconhecida”, coincidindo com as celebrações dos 120 anos da fundação do clube.

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