A história da rutura entre o campeão olímpico Pedro Pichardo e o Benfica

O atleta do triplo salto quis ser pago como uma estrela do futebol e exigiu o afastamento da diretora olímpica do Benfica. Tudo começou devido aos ciúmes em relação à sua ex-companheira Arialis Martínez, também atleta das águias.