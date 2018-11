Alguns jogadores do Schalke 04 aproveitaram a estadia na Invicta - apenas viajam esta sexta-feira para a Alemanha - para sair à noite, mas especificamente para a discoteca Eskada, depois da derrota com o FC Porto (3-1 para os dragões), na passada quarta-feira.

Naldo, Di Santo e Harit foram três dos atletas que estiveram, madrugada dentro, no espaço de diversão noturna, acompanhados de seguranças que, segundo testemunhas garantiram ao Correio da Manhã, não permitiram qualquer aproximação, sendo até, por vezes, mais impetuosos, situações rapidamente pacificadas pelos vigilantes da discoteca.

Contactado pelo Correio da Manhã, o Schalke 04 confirmou a saída noturna. "Foi depois do jogo e do jantar de grupo. Tudo autorizado pelo treinador e pelo clube, com acompanhamento de elementos da nossa segurança. [Os jogadores] Pediram para sair por umas horas e foi aceite", respondeu fonte oficial do departamento de comunicação dos alemães.