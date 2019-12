A descolagem do voo Ronaldo e a viagem pelo universo do salto famoso

Cristiano Ronaldo voltou a surpreender esta quarta-feira e a internet rendeu-se ao golo marcado pelo jogador português. No jogo contra a Sampdoria, Ronaldo saltou cerca de 71 cm, tendo atingido a altura máxima de 2,56 metros e aguentado no ar 92 centésimos, ou seja, quase um segundo.



Ronaldo jumped out of this world. pic.twitter.com/iKUR7ebwWe — B/R Football (@brfootball) December 18, 2019

Things Cristiano Ronaldo can jump higher than...#ForzaJuve pic.twitter.com/9fLOk4OOQl — The Sportsman Bet (@TheSportsmanBet) December 18, 2019

as boas-vindas ao internacional português, visto que este entrou "no espaço aéreo":

Cristiano Ronaldo celebrando su gol JAJAJAJAJAJ pic.twitter.com/rEyWBLPqU1 — SOLOFÚTBOLMEMES? (@SoloFutbolMemes) December 19, 2019

Pelas redes sociais há consenso: Ronaldo salta tão alto que poderia ter uma companhia aérea ou mesmo chegar ao espaço. Tudo com um salto:Há também quem faça uma lista de coisas que Ronaldo consegue superar só com um salto:O português Insónias em Carvão mostra a vista de uma janela de um avião em pleno voo:Já a Marinha Português deuNa hora de celebrar, Ronaldo vai mais alto que os colegas:E até a aplicação Flight Radar "apanhou" o voo do internacional português no seu radar: