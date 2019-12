FC Porto vence Santa Clara e está nos quartos da Taça de Portugal

O FC Porto venceu esta quinta-feira o Santa Clara por 1-0 em jogo dos oitavos-de-final da Taça de Portugal, realizado no Estádio do Dragão.Num jogo marcado pela depressão Elsa e o mau tempo que se abateu sobre o Porto, coube a Nakajima marcar o golo da vitória dos "dragões" aos 29 minutos. O cruzamento para o golo foi de Corona, num lance em que açorianos se queixam de um empurrão do mexicano sobre o defesa do Santa Clara antes da assistência.Com a vitória, o FC Porto está nos quartos-de-final da prova rainha do futebol português. Os "dragões" vão conhecer o seu adversário no sorteio, que se realizará na próxima segunda-feira.Além do FC Porto, também Benfica, Rio Ave, Paços de Ferreira, Varzim, Académico de Viseu e Canelas 2010 estão apurados para a próxima fase. O último jogo da eliminatória, entre Famalicão e Mafra, com início de jogo previsto para as 20h30, está em risco de não se realizar esta quinta-feira devido ao mau tempo.