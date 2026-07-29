"Não toquem no nosso desporto": federações, política e até Blatter, todos chumbam venda do Mundial a privados

Plano de Gianni Infantino de permitir a entrada de investidores privados no Mundial recebe críticas em toda a linha.

O comissário europeu Glenn Micallef criticou hoje o plano da FIFA de permitir a entrada de investidores privados no Mundial, considerando que é nociva "a comercialização desenfreada do futebol".



Gianni Infantino Lusa/EPA

"Estas propostas levantam importantes questões relativas ao direito de concorrência", escreveu, nas redes sociais, o comissário que tem, entre outras, a pasta do desporto na Comissão Europeia, pedindo: "não toquem no nosso desporto".

O maltês Glenn Micallef garantiu que, "dentro das competências que lhe são conferidas pelos tratados", a Comissão Europeia vai examinar estas propostas com o máximo cuidado.

Na terça-feira, a FIFA anunciou a intenção de angariar até 4,2 mil milhões de dólares com a venda de participações do mundial a privados, com a intenção de aumentar o financiamento destinado ao desenvolvimento do futebol para mais de 10 mil milhões de dólares (nos próximos anos, através de uma nova estrutura comercial cuja criação depende da aprovação da maioria das 211 federações-membro e do Conselho da organização).

Segundo o organismo liderado por Gianni Infantino, a proposta passa pela criação da FIFA Forward Enterprise (FFE), uma subsidiária integralmente detida pela FIFA que reunirá os direitos comerciais da entidade.

Através desta estrutura, a FIFA pretende captar até 4,2 mil milhões de dólares junto de investidores privados, mediante a venda de participações minoritárias e sem controlo na FFE, avaliada inicialmente em 20 mil milhões de dólares. De acordo com a FIFA, a operação permitirá reforçar o programa FIFA Forward, aumentando o financiamento de desenvolvimento por federação dos atuais oito para 20 milhões de dólares no ciclo 2027-2030, subindo para 22 milhões entre 2031 e 2034 e para 24 milhões entre 2035 e 2038.

A proposta inclui ainda a criação do programa FIFA Fast-Forward, que disponibilizará, de forma voluntária, até 20 milhões de dólares adicionais por federação para projetos especiais, como estádios, centros de treino e outras infraestruturas.

A FIFA assegura que manterá o controlo exclusivo sobre a governação do futebol, as competições, o calendário internacional e todas as decisões regulamentares e desportivas, defendendo que os investidores terão apenas participações minoritárias, sem qualquer papel operacional.

Em reação, a UEFA manifestou-se frontalmente contra a proposta, considerando que esta "ultrapassa uma linha que as instituições que governam o futebol nunca deveriam cruzar".

"A alma e a governação do futebol não são ativos para negociar, especialmente sem qualquer transparência sobre quem beneficia financeiramente. Nenhum de nós é proprietário do futebol. Não pertence à FIFA para o vender", afirmou a confederação europeia, em comunicado divulgado após uma notícia inicial do The Times.

A relação entre Gianni Infantino e Donald Trump durante o Mundial2026 está sob escrutínio nos Estados Unidos, com o democrata Jamie Raskin, do Comité Judiciário da Câmara dos Representantes, a solicitar formalmente esclarecimentos sobre a proximidade entre a FIFA e a administração americana.

Esta proposta da FIFA tem gerado várias críticas a nível mundial, com a Confederação da América do Norte, Central e Caraíbas (Concacaf) a dizer que "está profundamente preocupada com este processo", manifestando desilusão "pelo facto destas propostas terem sido elaboradas e divulgadas antes de qualquer discussão com as partes interessadas".

A Federação Inglesa (FA) mostrou-se "profundamente preocupada" com a proposta da FIFA, sobretudo por não ter tido qualquer conhecimento prévio dela.

A Federação Europeia de Clubes (antiga ECA, agora designada EFC), liderada pelo presidente do PSG Nasser al-Khelaïfi, olha com "séria preocupação" para esta vontade "unilateral" de Infantino, destacando a falta de diálogo: "como instituição que representa mais de 850 clubes de futebol, teria sido totalmente apropriado que se tivesse consultado a EFC sobre uma proposta desta magnitude. Soubemos da mesma tal como a maioria das partes interessadas no futebol mundial: sem aviso prévio e através de meios de comunicação. (...) Neste sentido, instamos a que se mantenha a calma e a que sejam levadas a cabo consultas exaustivas sobre todos os temas que afetam o ecossistema do futebol, juntamente com a implantação de processos de governança mais rigorosos e transparentes para proteger este desporto a longo prazo."

Sepp Blatter, antigo líder da FIFA, recorreu às redes sociais para escrever que "a estreita relação entre o presidente da FIFA [Gianni Infantino] e o presidente dos Estados Unidos [Donald Trump] assumiu uma dimensão financeira que é seriamente prejudicial para o futebol".

"Ninguém tem o direito de vender o nosso desporto", escreveu o suíço sobre a proposta da FIFA.

As críticas chegaram também à política, com o primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, a dizer que "o futebol não pertence aos investidores", mas àqueles "que enchem as bancadas e assistem aos jogos semana após semana, faça chuva ou faça sol".

"Parece que o Prémio da Paz [entregue pela FIFA a Trump] fraudulento e o gigantesco contrato de arrendamento com a Trump Tower não foram suficientes. Agora, Gianni Infantino está a tentar um 'hat-trick', ao procurar um acordo multimilionário com o irmão de Jared Kushner [genro de Trump e enviado para a paz dos Estados Unidos] para vender parte dos direitos comerciais do Mundial a investidores privados. Os adeptos de futebol já foram lesados no Mundial pelos preços exorbitantes dos bilhetes e os interesses dos oligarcas e das grandes empresas irão agora manchar ainda mais a beleza do desporto", consideram os membros democratas do Comité Judicial da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos.

A Associação de Adeptos de Futebol dizem que acreditavam que "a FIFA não poderia fazer mais nada para prejudicar o que adoram na maior competição de futebol", mas, "menos de duas semanas após o apito final, ficou claro que ainda é possível piorar".