Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Desporto

I Liga: Sporting vence Estoril Praia por 3-0 com 'bis' de Suárez e golo de Bragança

Lusa 22:52
Capa da Sábado Edição 24 de fevereiro a 2 de março
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 24 de fevereiro a 2 de março
As mais lidas

Com este resultado o Sporting segue na segunda posição.

 Um ‘bis’ de Suárez e um golo de Bragança garantiram esta sexta-feira o triunfo, por 3-0, do Sporting sobre o Estoril Praia, na 24.ª jornada da I Liga de futebol, e mantêm os ‘leões’ a quatro pontos do líder.

O Sporting venceu o Estoril Praia por 3-0, com destaque para Suárez e Bragança
O Sporting venceu o Estoril Praia por 3-0, com destaque para Suárez e Bragança MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

No Estádio José Alvalade, em Lisboa, o avançado colombiano marcou aos seis e 16 minutos, e isolou-se na lista de melhores marcadores, com 22 golos, mais dois do que o grego Pavlidis, do Benfica, com quem seguia empatado na frente, tendo Daniel Bragança fechado a contagem aos 90+4.

O Sporting segue na segunda posição, com 61 pontos, menos quatro do que o líder FC Porto, adversário da próxima terça-feira para a Taça de Portugal e que também hoje venceu o Arouca (3-1), enquanto o Estoril Praia é sétimo, com 33.

Tópicos golas golo taças Líder Daniel Bragança Sporting Clube de Portugal Grupo Desportivo Estoril Praia Arouca Lisboa Portugal Estádio José Alvalade
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

I Liga: Sporting vence Estoril Praia por 3-0 com 'bis' de Suárez e golo de Bragança