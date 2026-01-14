Administradora de Insolvência inicia diligências para o encerramento do Boavista

Clube falhou o pagamento da quantia acordada em Assembleia de Credores referente ao mês de janeiro

Volta a pairar uma nuvem negra sobre o futuro do Boavista. O emblema axadrezado falhou o pagamento da quantia acordada na Assembleia de Credores, de 16 de dezembro, para o mês de janeiro, situação que motivou a Administradora de Insolvência a informar o Tribunal de Comércio de Gaia de que vai dar início "de imediato as diligências com vista a encerrar o estabelecimento/atividade".



A direção do Boavista, recorde-se, fez no final de dezembro, um pagamento de 55 mil euros de forma a evitar logo aí este desfecho. Contudo, a proposta aprovada pelos credores estipulava que o clube teria de assegurar, nos meses seguintes (janeiro, fevereiro e março), montantes de 96 mil euros acrescidos das despesas mensais indicadas pela administradora de insolvência (55 mil euros). Os axadrezados tinham até ao dia 10 de janeiro para depositar 149.680 euros na conta da massa insolvente, o que não aconteceu.