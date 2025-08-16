Morreu Joaquim Oliveira

Joaquim Oliveira, empresário que teve grande impacto no futebol português nas últimas décadas, morreu este sábado, aos 78 anos.



Joaquim Oliveira

Natural de Penafiel, Joaquim Oliveira foi o fundador da SportTV. Foi também dono do Global Media Group, além presidente do Conselho de Administração da Olivedesportos e acionista de FC Porto, Benfica e Sporting.

Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, já lamentou o sucedido: "Joaquim Oliveira foi uma figura importantíssima na promoção e desenvolvimento do Futebol Português, que fica inegavelmente mais pobre com a sua partida. À família, em especial à mulher e aos filhos, e a todos aqueles que com ele tiveram o privilégio de privar, deixo em meu nome pessoal, e em nome da Federação Portuguesa de Futebol, as mais sentidas condolências", escreveu nas redes sociais.

À família enlutada Record apresenta sentidas condolências.