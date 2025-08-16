Sábado – Pense por si

Desporto

Morreu Joaquim Oliveira

Record 12:27
Capa da Sábado Edição 13 a 19 de agosto
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 13 a 19 de agosto
As mais lidas

Empresário, com fortes ligações ao futebol nacional, tinha 78 anos

Joaquim Oliveira, empresário que teve grande impacto no futebol português nas últimas décadas, morreu este sábado, aos 78 anos.

Joaquim Oliveira
Joaquim Oliveira

Natural de Penafiel, Joaquim Oliveira foi o fundador da SportTV. Foi também dono do Global Media Group, além presidente do Conselho de Administração da Olivedesportos e acionista de FC Porto, Benfica e Sporting.

Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, já lamentou o sucedido: "Joaquim Oliveira foi uma figura importantíssima na promoção e desenvolvimento do Futebol Português, que fica inegavelmente mais pobre com a sua partida. À família, em especial à mulher e aos filhos, e a todos aqueles que com ele tiveram o privilégio de privar, deixo em meu nome pessoal, e em nome da Federação Portuguesa de Futebol, as mais sentidas condolências", escreveu nas redes sociais.

À família enlutada Record apresenta sentidas condolências.

Tópicos Futebol Família Joaquim Oliveira Federação Portuguesa de Futebol Sporting Clube de Portugal SportTV Sport Lisboa e Benfica Futebol Clube do Porto Penafiel
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Morreu Joaquim Oliveira