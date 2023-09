Vida Sustentável by Ageas: está de volta o programa de literacia em Sustentabilidade

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O Grupo Ageas Portugal está comprometido em informar os portugueses dos passos a dar para atingir um mundo mais sustentável, disponibilizando uma plataforma com conteúdos informativos - que contam com o testemunho de Organizações como A Avó Veio Trabalhar, Médicos do Mundo, Doutor Finanças ou Ocean Alive.







Num projeto conjunto, o Grupo Ageas Portugal e a Cofina lançam uma nova edição da rúbrica Vida Sustentável by Ageas. Esta iniciativa, nascida em 2021, consiste na produção de conhecimento sobre ambições de longo prazo no que respeita à Sustentabilidade e incide sobre temas comuns ao dia a dia de todos, tendo como principal objetivo informar e alertar os cidadãos à integração de novos comportamentos, mais conscientes e responsáveis. O lançamento está marcado já para a próxima segunda-feira, dia 18 de Setembro.





Durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2022 (COP27), António Guterres desafiou os países com mais emissões de carbono a estabelecer um "Pacto de Solidariedade Climática", de forma a apoiar as economias emergentes a se desenvolverem de forma mais sustentável. O secretário-geral da ONU, enalteceu assim a importância da cooperação para uma transição sustentável nas vertentes ambiental e social.









Para tal ser possível, o Grupo Ageas Portugal procura promover uma maior literacia em Sustentabilidade, não só no que concerne aos/às Colaboradores/as, mas para que a população geral possa estar informada sobre o tema e tomar as decisões mais acertadas, contribuindo não só melhores resultados ambientais, como também sociais.

Flávia Nobre, Responsável de Sustentabilidade Grupo Ageas Portugal explica que "assumimos como um dos nossos objetivos em sustentabilidade, promover a literacia, descomplicando temas que são geralmente técnicos ou complexos e que causam muitas dúvidas. A nossa expetativa é que abordando temas atuais como o futuro do trabalho, a diversidade e inclusão, finanças sustentáveis ou alterações climáticas, consigamos contribuir para aumentar o conhecimento de forma simples. E claro, uma das grandes mensagens é a urgência de agirmos, numa perspetiva de responsabilidade individual e de responsabilidade coletiva. Como é que podemos fazer melhores escolhas individuais e o que é que podemos fazer enquanto sociedade para resolver muitos dos desafios sociais e ambientais que estamos a viver hoje".





Este projeto conta com convidados e entidades que diariamente fazem um trabalho em prol de um mundo mais sustentável e inclusivo e que vão dar o seu testemunho real.





Os conteúdos estão disponíveis em vários formatos, desde artigos a vídeo, e podem ser encontrados no canal digital Vida Sustentável by Grupo Ageas, segmentados de acordo com as várias áreas de interesse, nomeadamente: