Vamos celebrar o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência!

O Dia Internacional das Pessoas com Deficiência assinala-se anualmente a 3 de dezembro. Com a criação de um Grupo de Trabalho constituído por elementos do INR e de ONGPD representativas das várias áreas de deficiência, este ano, as comemorações começam mais cedo, com uma agenda diversificada de atividades, que inclui iniciativas desportivas, conferências, seminários, jogos, workshops e muito mais.

O ponto alto será a Gala Comemorativa, que terá lugar no dia 3 de dezembro, às 18h, no Fórum Lisboa.

Fique atento/a às novidades que iremos partilhar e junte-se a nós na celebração deste dia, promovendo uma sociedade mais consciente da dignidade, dos direitos e do bem-estar das Pessoas com Deficiência.

Consulte a agenda completa AQUI.



Celebração do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, a 3 de dezembro

Vamos celebrar juntos!