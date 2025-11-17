Verlingue Portugal reúne líderes públicos e privados para Alavancar a Construção

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Na tarde de 06 de novembro, em Vila Nova de Gaia, teve lugar a 2.ª Edição da Conferência Verlingue Expertise Session, dedicada aos líderes do setor da Construção em Portugal, com o objetivo de aumentar a literacia em seguros e discutir os desafios e as transformações que têm moldado este setor — responsável por mais de 10% do PIB nacional e mais de 300 mil postos de trabalho.



Líderes debatem alavancas para obras públicas em Portugal

O evento reuniu representantes de entidades públicas e privadas de referência, como a Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), Allianz Trade, Banco Português do Fomento, Grupo CASAIS, HCI Construções e ZAGOPE, bem como seguradoras, parceiros e imprensa.

Na sessão de abertura, Luiza Fragoso Teodoro, CEO da Verlingue Portugal, sublinhou a importância da inovação, da sustentabilidade e da competitividade do setor, destacando o papel do investimento público, nomeadamente através do PRR. Apelou, ainda, à responsabilidade social, reforçando que “construir é mais do que erguer estruturas, é criar dignidade e esperança”. Neste contexto, a conferência reforçou a missão da corretora (“Protegemos o Futuro”) e o seu compromisso com a comunidade, ao voltar a apoiar a associação Just a Change, presente com um stand no evento. A organização dedica-se à transformação de casas degradadas em lares dignos para pessoas em situação de vulnerabilidade.

O evento contou com a intervenção de Pedro Dominguinhos, Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, que apresentou a evolução e tendências do setor da Construção, destacando o crescimento acima da média europeia nos últimos cinco anos. O responsável alertou, contudo, para fragilidades como a baixa produtividade, a escassez de mão-de-obra qualificada e a burocracia nos processos públicos, apontando para a necessidade de uma tripla transição: digitalização, industrialização e sustentabilidade.

Painel de discussão I: Alavancar as Obras Públicas

Moderado por Orlando Coutinho, Head of Credit & Surety Solutions da Verlingue Portugal, este painel contou com a participação de Gonçalo Regalado, CEO do Banco Português de Fomento, Margarida Pedroso, Insurance and Bonds Manager da ZAGOPE e André Granado, Board Member & Commercial and Marketing Director da Allianz Trade.

O debate centrou-se nos mecanismos de financiamento e nas obrigações legais associadas às obras públicas, abordando os riscos e responsabilidades que recaem sobre empreiteiros e entidades contratantes.

Foram discutidas as exigências complexas dos concursos públicos, a necessidade de maior divulgação dos instrumentos de Crédito e Caução, e a importância da transformação digital e da sustentabilidade como fatores de competitividade. Os intervenientes sublinharam que, apesar da pressão do fator preço, a excelência na execução e a credibilidade das empresas continuam a ser determinantes para o sucesso no setor.

Painel de discussão II: Alavancar a Construção

Moderado por Diogo Agostinho, Chief Operanting Officer do ECO, este painel contou com a presença de Nuno Fernandes, General Manager do Grupo Casais e Vítor Lúcio da Silva, Presidente do Conselho de Administração da HCI Construções.

A discussão abordou os desafios estruturais da Construção em Portugal, nomeadamente a escassez de mão-de-obra qualificada e a necessidade de atrair jovens para o setor através de propostas de carreira mais atrativas. Foi também destacada a relevância da imigração como fator de equilíbrio na execução das obras.

Os oradores enfatizaram, ainda, a importância da digitalização como veículo incontornável para aumentar a eficiência e modernizar processos, alertando para a necessidade de uniformização tecnológica e de trabalho preparatório para que a inovação seja efetivamente integrada nas empresas.

A segunda metade da sessão contou ainda com a intervenção de Eduardo Morais, Head of Risk Consultancy & Analysis da Verlingue Portugal, que destacou a relevância de uma cobertura robusta de responsabilidade civil na Construção, frequentemente negligenciada em Portugal, e posicionou a corretora como uma “boutique especializada” capaz de antecipar riscos e aportar valor às empresas do setor.

Para apoiar este debate e fortalecer a literacia em gestão de risco no setor, a Verlingue Portugal desenvolveu, em parceria com a equipa do PRR, um Manual de Gestão de Risco na Construção — um documento exclusivo entregue a todos os participantes da conferência. Este guia reúne as principais práticas, recomendações e mecanismos de mitigação de risco aplicáveis ao setor, servindo como ferramenta de apoio para empresas que pretendem “Alavancar a Construção” de forma mais sustentável, eficiente e competitiva.

O encerramento do evento esteve a cargo de Fernando Machado, Vereador da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, que reforçou a importância de garantir que o crescimento económico se faz com transparência e sustentabilidade, alinhando-se com os valores promovidos pela iniciativa.

Com esta 2.ª edição do Expertise Session, a Verlingue Portugal reafirma o seu papel como parceiro estratégico do setor da Construção, promovendo a gestão de risco, a inovação e a responsabilidade social, e contribuindo para a Construção de um futuro sólido e sustentável.

A 3.ª Edição da Conferência Verlingue Expertise Session está já agendada para 2026, prometendo promover a literacia noutro ramo segurador, setor de atividade ou risco corporativo.

Agenda do evento:

15:15-15:20 — Opening note

• Luiza Fragoso Teodoro, CEO @Verlingue Portugal

15:20-15:40 — Keynote Speech

• Pedro Dominguinhos, Presidente @Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR

15:40-16:25 — Painel I – Alavancar as Obras Públicas

Moderador – Orlando Coutinho, Head of Credit Solutions @Verlingue Portugal

• André Granado, Board Mender & Commercial and Marketing Director @Allianz Trade

• Gonçalo Regalado, CEO @Banco Português do Fomento

• Margarida Pedroso, Insurance and Bonds Manager @ZAGOPE

17:00-17:20 — Keynote Speech by Verlingue (Responsabilidades, Produtos de Engenharia)

• Eduardo Morais, Head of Risk Consultancy & Analysis @Verlingue Portugal

17:20-18:05 — Painel II – Alavancar a Construção

Moderador – Diogo Agostinho, Chief Operating Officer @ECO

• Nuno Fernandes, General Manager @Casais Engenharia Portugal

• Vitor Lúcio da Silva, Presidente do Conselho de Administração @HCI Construções

18:20-18:25 — Closing Note

• Fernando Machado, Vereador @Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia