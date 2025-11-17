A LIERAC lança o novo PROTOCOLO ANTIRRUGAS

A rotina que preenche, corrige e suaviza todos os tipos de rugas

A LIERAC lança o Protocolo Antirrugas, um cuidado de duas etapas que atua em sinergia para corrigir todos os tipos de rugas — de expressão, de envelhecimento, recentes ou instaladas. Um verdadeiro cuidado específico que alia eficácia comprovada, texturas sensoriais e ingredientes de origem natural.

Etapa 1 — Solução Imediata: O Filler

Efeito imediato e localizado.

Com 94% de ingredientes de origem natural, o Filler contém Ácido Hialurónico Puro de Elevado e Baixo peso molecular, atuando em profundidade para preencher, esbater e suavizar a pele desde a 1ª aplicação.

Resultados comprovados:

• 70% redução das rídulas desde a 1ª aplicação*

• -10% profundidade das rugas**

Com textura em gel de absorção rápida e sem perfume, com um efeito flash, este cuidado é ideal para aplicar de manhã como cuidado SOS ou como retoque ao longo do dia.

Modo de aplicação: com a cânula de precisão, aplicar o equivalente a um grão de arroz diretamente sobre a ruga e massajar com a ponta dos dedos.

Etapa 2 — Solução Longa Duração: O Creme

Correção 3D (correção da profundidade/relevo, do número de rugas) e regeneração profunda.

Com 88% de ingredientes de origem natural este creme combina Retinol Puro 0,3%, Bisabolol, e Esqualano vegetal, para uma ação corretiva global que suaviza, previne as rugas e regenera a pele ao longo do tempo.

Resultados comprovados após 3 meses:

• -16% profundidade das rugas***

• +10% melhoria no relevo da pele***

• 96% das mulheres afirmam ter a pele regenerada****

Com uma textura em creme e de absorção rápida, sem perfume, este cuidado noturno atua enquanto dormimos, devolvendo firmeza e luminosidade à pele.

Modo de aplicação: aplicar à noite no rosto, pescoço e decote durante pelo menos 3 meses, 2 vezes por semana na fase inicial e depois diariamente. De manhã é obrigatório utilizar protetor solar.

Um protocolo completo para todos os tipos de rugas, o Protocolo Antirrugas LIERAC oferece uma resposta dupla e complementar, adaptada a todos os tipos de rugas — sejam de expressão, de envelhecimento ou instaladas, isto é, tanto atua nas rugas estáticas como nas dinâmicas —, com eficácia imediata e resultados de longa duração.

Formulado com ingredientes de origem natural e texturas vegan, é a nova rotina essencial para quem procura uma pele mais lisa, firme e rejuvenescida.

LIERAC – O meu poder. As minhas decisões.

Disponível em farmácias e parafarmácias selecionadas.

*Autoavaliação, 23 voluntárias

**Medições instrumentais

***Medições instrumentais aos 3 meses

****Autoavaliação, 21 voluntárias