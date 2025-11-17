A LIERAC lança o novo PROTOCOLO ANTIRRUGAS

A rotina que preenche, corrige e suaviza todos os tipos de rugas
A LIERAC
lança o Protocolo Antirrugas, um cuidado de duas etapas que atua em sinergia
para corrigir todos os tipos de rugas — de expressão, de envelhecimento,
recentes ou instaladas. Um verdadeiro cuidado específico que alia eficácia
comprovada, texturas sensoriais e ingredientes de origem natural.
Etapa 1 — Solução Imediata: O
Filler
Efeito
imediato e localizado.
Com 94% de ingredientes de origem natural, o Filler contém Ácido Hialurónico
Puro de Elevado e Baixo peso molecular, atuando em profundidade para preencher,
esbater e suavizar a pele desde a 1ª aplicação.
Resultados
comprovados:
• 70% redução
das rídulas desde a 1ª aplicação*
• -10% profundidade das rugas**
Com textura em gel de absorção rápida e sem perfume, com um efeito flash, este
cuidado é ideal para aplicar de manhã como cuidado SOS ou como retoque ao longo
do dia.
Modo de aplicação: com a cânula de precisão, aplicar o equivalente a um
grão de arroz diretamente sobre a ruga e massajar com a ponta dos dedos.
Resultados
comprovados:
• 70% redução
das rídulas desde a 1ª aplicação*
• -10% profundidade das rugas**
Com textura em gel de absorção rápida e sem perfume, com um efeito flash, este
cuidado é ideal para aplicar de manhã como cuidado SOS ou como retoque ao longo
do dia.
Modo de aplicação: com a cânula de precisão, aplicar o equivalente a um
grão de arroz diretamente sobre a ruga e massajar com a ponta dos dedos.
Etapa 2 — Solução Longa Duração: O
Creme
Correção 3D
(correção da profundidade/relevo, do número de rugas) e regeneração profunda.
Com 88% de
ingredientes de origem natural este creme combina Retinol Puro 0,3%, Bisabolol,
e Esqualano vegetal, para uma ação corretiva global que suaviza, previne as
rugas e regenera a pele ao longo do tempo.
Resultados comprovados após 3 meses:
• -16% profundidade das rugas***
• +10% melhoria no relevo da pele***
• 96% das mulheres afirmam ter a pele regenerada****
Com uma textura em creme e de absorção rápida, sem perfume, este cuidado
noturno atua enquanto dormimos, devolvendo firmeza e luminosidade à pele.
Modo de aplicação: aplicar à noite no rosto, pescoço e decote durante
pelo menos 3 meses, 2 vezes por semana na fase inicial e depois diariamente. De
manhã é obrigatório utilizar protetor solar.
Um protocolo completo para todos os tipos de rugas, o Protocolo Antirrugas
LIERAC oferece uma resposta dupla e complementar, adaptada a todos os tipos de
rugas — sejam de expressão, de envelhecimento ou instaladas, isto é, tanto atua
nas rugas estáticas como nas dinâmicas —, com eficácia imediata e resultados de
longa duração.
Formulado com ingredientes de origem natural e texturas vegan, é a nova
rotina essencial para quem procura uma pele mais lisa, firme e rejuvenescida.
LIERAC – O meu poder. As minhas decisões.
Disponível em farmácias e parafarmácias selecionadas.
A casa, o escritório, o carro são também onde mostramos as nossas aspirações, sonhos e intenções. Observar como as pessoas os escolhem e decoram, em que gastam dinheiro e o que ignoram, dá-nos informação.