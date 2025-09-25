Uma casa à beira-rio onde o tempo abranda,e a alma respira

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Há lugares que não se encontram, simplesmente reconhecem-se.

A Casa Maria Avieira é um desses lugares raros, onde a memória, a natureza e a simplicidade se entrelaçam para criar algo que não se pode explicar, apenas sentir. Situada na Azinhaga a cerca de 7km da vila da Golegã, no coração fértil do Ribatejo, esta casa com linhas simples e alma profunda ergue-se à beira do rio Almonda como um refúgio de autenticidade. A decoração, de charme e detalhes afetivos, é feita de escolhas com alma: peças únicas, linhos e texturas naturais, objetos com história. Tudo ecoa uma sensibilidade que valoriza o essencial e recusa o excesso. O projeto nasceu do sonho de Liliana Reis, que regressa ao lugar onde viveu os seus verões de infância para transformar memórias em espaço. "Este projeto é o meu reencontro com as raízes, com a terra e com o desejo de viver de uma forma mais consciente e menos acelerada. Quando encontrei esta casa, soube que era aqui que o sonho ganhava corpo", partilha. O nome, Casa Maria Avieira, presta homenagem à última mulher avieira do Tejo, símbolo de força, tradição e ligação profunda ao rio. É também uma forma demanter viva a alma desta margem onde o tempo corre a outro ritmo.

Aqui, os dias seguem o compasso da luz natural. O som da água, o aroma da terra molhada, o sabor das frutas colhidas no tempo certo. As manhãs são calmas, as tardes longas, e as noites enchem-se de estrelas. A Casa Maria Avieira não é apenas um alojamento. É uma casa de sensações, um abrigo de memórias e um convite à reconexão. Perfeita para quem procura fugir da pressa e voltar ao que realmente importa. É um convite ao silêncio, à contemplação, ao slow living.

Sejam muito bem-vindos a esta, também vossa, casa à beira-rio!

Sobre a anfitriã LilianaReis

Com uma carreira consolidada em marketing estratégico e comunicação, Liliana Reis sempre valorizou a autenticidade e a conexão emocional nas experiências que cria. Após anos dedicados a projetos desafiadores no setor corporativo, decidiu abraçar um sonho antigo: criar um refúgio que celebrasse as raízes, a natureza e o ritmo sereno da vida no Ribatejo.

Com uma mente inquieta e um coração atento ao detalhe e apaixonada por interiores, viagens com significado, pessoas com histórias e mesas bem postas, acredita que a beleza está nos gestos simples e na intenção com que fazemos as coisas.

Assim nasceu a Casa Maria Avieira, um espaço que reflete sua sensibilidade estética, atenção aos detalhes e profundo respeito pela tradição local. Inspirada pelas memórias de infância e pelo desejo de proporcionar momentos de pausa e reconexão, Liliana convida cada hóspede a vivenciar a beleza do slow living num ambiente acolhedor e cheio de histórias.