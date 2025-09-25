Liberdade alternativa com atitude

Fundada em 2021, a Safoda Lisbon é uma marca portuguesa que veste quem não se conforma.
Com
raízes no punk hardcore nacional desde 1989, Pedro Ataíde transforma a energia
das ruas e da música em roupa com atitude.
A Safoda Lisbon inspira-se nas culturas rock, biker e tattoo, traduzindo um
lifestyle alternativo que vai além do visual: cada peça é um “statement”, feita
para quem não teme desafiar o convencional.
A marca oferece roupas masculinas e femininas, além de acessórios, que unem
design contemporâneo à energia do underground, transformando cada peça em mais
do que roupa – um manifesto de estilo, atitude e autenticidade.
“A Safoda Lisbon é sobre liberdade de expressão, sobre fazer barulho e deixar a
tua marca. É o espírito do punk, do rock e das ruas, na tua roupa,” afirma Pedro Ataíde Sarrufo, fundador da marca.