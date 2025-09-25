Sábado – Pense por si

Liberdade alternativa com atitude

Fundada em 2021, a Safoda Lisbon é uma marca portuguesa que veste quem não se conforma.

Com raízes no punk hardcore nacional desde 1989, Pedro Ataíde transforma a energia das ruas e da música em roupa com atitude.

Casal viaja de mota numa estrada panorâmica sob céu azul
Homem com t-shirt
Mulher com trança e casaco preto posa sentada com pernas cruzadas
Mulher com cabelo azul e tatuagens relaxa na relva
Safoda Lisbon veste quem não se conforma, com raízes no punk hardcore desde 1989
Safoda Lisbon veste quem não se conforma, com raízes no punk hardcore desde 1989

A Safoda Lisbon inspira-se nas culturas rock, biker e tattoo, traduzindo um lifestyle alternativo que vai além do visual: cada peça é um “statement”, feita para quem não teme desafiar o convencional.  A marca oferece roupas masculinas e femininas, além de acessórios, que unem design contemporâneo à energia do underground, transformando cada peça em mais do que roupa – um manifesto de estilo, atitude e autenticidade. “A Safoda Lisbon é sobre liberdade de expressão, sobre fazer barulho e deixar a tua marca. É o espírito do punk, do rock e das ruas, na tua roupa,” afirma Pedro Ataíde Sarrufo, fundador da marca.

Para mais informações sobre a Safoda Lisbon:

Website: www.safodalisbon.pt

Instagram: @safodalisbon

Facebook: Safoda Lisbon

Liberdade alternativa com atitude