AGEFE promove o Evento dos setores de Eletrodomésticos, Eletrónica e TIC

Impacto da transformação digital, reindustrialização europeia e apresentação de um estudo inovador sobre a reparação em Portugal são alguns dos eixos centrais a debater por líderes empresariais, académicos e decisores políticos

Lisboa, 26 de setembro de 2025 – No próximo dia 02 de outubro, o Centro Cultural de Belém acolhe o Evento dos setores de Eletrodomésticos, Eletrónica e TIC, promovido pela AGEFE – Associação Portuguesa da Indústria Eletrodigital. O evento reunirá líderes empresariais, académicos e decisores políticos para discutir os grandes desafios e oportunidades que estão a moldar o futuro da economia, a reindustrialização e o consumo sustentável, insere-se ainda no âmbito de um projeto e de um Estudo mais abrangentes que a AGEFE está a desenvolver em parceria com a EY, com apoio do FEDER, do Portugal 2030 e da União Europeia. O objetivo é entregar aos setores, ao Governo e ao País um documento estruturado que defina as condições essenciais para que a Indústria Eletrodigital possa crescer e afirmar-se internacionalmente.



AGEFE promove debate sobre transformação digital com líderes e decisores

A sessão de abertura contará com os presidentes dos Conselhos Setoriais da AGEFE, Luís Leitão (Teka Portugal) e Vasco Falcão (Konica Minolta).

O programa foi estruturado para oferecer uma visão integrada sobre as grandes transformações em curso. Durante a manhã, sob o mote “Um Mundo em Mudança”, será debatido o impacto da transformação digital na produtividade e no papel da inteligência artificial, com intervenções de Luís Aguiar-Conraria, professor na Universidade do Minho, e Ricardo Martinho, presidente da IBM Portugal. Segue-se uma sessão sobre as “Condições para Criar Valor”, dedicada à importância da reindustrialização europeia e às condições que Portugal precisa para se afirmar como um pólo competitivo. Prevêem-se intervenções de Paolo Falcioni, diretor-geral da APPLiA, e de representantes da EY, que apresentarão a visão das empresas sobre este desafio estratégico.

Durante a tarde, será debatido “O Valor do Consumo Sustentável”, explorando as novas tendências de mercado nos setores de eletrodomésticos e eletrónica, assim como o papel da reparação na promoção de um consumo mais responsável e duradouro. Um dos momentos altos será a divulgação de um estudo inovador realizado pela GfK, que contribuirá e muito para um conhecimento atual da atividade da reparação em Portugal e do comportamento dos consumidores.

Para o Diretor-Geral da AGEFE, Daniel Ribeiro, “este evento é uma oportunidade única para colocar em diálogo a indústria, a academia e os decisores políticos sobre os grandes eixos de transformação da nossa economia. Complementarmente, o estudo da GfK permitirá compreender melhor como os consumidores estão a valorizar a sustentabilidade e como os setores podem responder a essas novas exigências.”