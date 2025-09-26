AGEFE promove o Evento dos setores de Eletrodomésticos, Eletrónica e TIC

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
Impacto da transformação digital, reindustrialização europeia e apresentação de um estudo inovador sobre a reparação em Portugal são alguns dos eixos centrais a debater por líderes empresariais, académicos e decisores políticos
Lisboa, 26 de setembro
de 2025 – No próximo dia 02 de outubro, o Centro
Cultural de Belém acolhe o Evento dos setores de Eletrodomésticos,
Eletrónica e TIC, promovido pela AGEFE – Associação Portuguesa da
Indústria Eletrodigital. O evento reunirá líderes empresariais, académicos
e decisores políticos para discutir os grandes desafios e oportunidades que
estão a moldar o futuro da economia, a reindustrialização e o consumo
sustentável, insere-se ainda no âmbito de um projeto e de um Estudo mais
abrangentes que a AGEFE está a desenvolver em parceria com a EY, com
apoio do FEDER, do Portugal 2030 e da União Europeia. O
objetivo é entregar aos setores, ao Governo e ao País um documento estruturado
que defina as condições essenciais para que a Indústria Eletrodigital possa
crescer e afirmar-se internacionalmente.
A sessão de
abertura contará com os presidentes dos Conselhos Setoriais da AGEFE, Luís
Leitão (Teka Portugal) e Vasco Falcão (Konica Minolta).
O programa foi
estruturado para oferecer uma visão integrada sobre as grandes transformações
em curso. Durante a manhã, sob o mote “Um Mundo em Mudança”, será
debatido o impacto da transformação digital na produtividade e no papel da
inteligência artificial, com intervenções de Luís Aguiar-Conraria,
professor na Universidade do Minho, e Ricardo Martinho, presidente da
IBM Portugal. Segue-se uma sessão sobre as “Condições para Criar Valor”,
dedicada à importância da reindustrialização europeia e às condições que
Portugal precisa para se afirmar como um pólo competitivo. Prevêem-se intervenções
de Paolo Falcioni, diretor-geral da APPLiA, e de representantes da EY,
que apresentarão a visão das empresas sobre este desafio estratégico.
Durante a tarde,
será debatido “O Valor do Consumo Sustentável”, explorando as novas
tendências de mercado nos setores de eletrodomésticos e eletrónica, assim como o
papel da reparação na promoção de um consumo mais responsável e duradouro. Um
dos momentos altos será a divulgação de um estudo inovador realizado pela
GfK, que contribuirá e muito para um conhecimento atual da atividade da
reparação em Portugal e do comportamento dos consumidores.
Para o Diretor-Geral
da AGEFE, Daniel Ribeiro, “este evento é uma oportunidade única para colocar
em diálogo a indústria, a academia e os decisores políticos sobre os grandes
eixos de transformação da nossa economia. Complementarmente, o estudo da GfK
permitirá compreender melhor como os consumidores estão a valorizar a
sustentabilidade e como os setores podem responder a essas novas exigências.”
