Baião acolhe primeira edição do “Sons no Jardim” entre 19 e 21 de junho

O Jardim de São Bartolomeu, no centro da vila de Baião, vai receber, entre os dias 19 e 21 de junho de 2026, a primeira edição do “Sons no Jardim”, uma nova iniciativa integrada na programação da Agenda Cultural do município.

O evento decorre ao ar livre e apresenta uma proposta musical diversificada, distribuída por três dias temáticos, cada um dedicado a um estilo distinto. A programação arranca na sexta-feira, com o blues, prossegue no sábado com o fado e termina no domingo com sonoridades de bossa nova.

Ao longo dos três dias, o programa inclui atuações de músicos e projetos convidados, bem como momentos de dinamização local, como as tradicionais arruadas com as Bandas de Baião, que abrem cada jornada.

Na noite de sexta-feira, sob o tema blues, sobem ao palco nomes como Bandidos da Serra e L-Blues, com animação complementar assegurada por DJ Carlos Maia. No sábado, dedicado ao fado, o cartaz integra atuações de Joana Ribeiro e o projeto Ruas de Fado, além de um espetáculo que cruza fado com outras linguagens musicais, envolvendo saxofone e percussão. O encerramento, no domingo, aposta na leveza da bossa nova, com participações de Bernardo Gomes e Márcia Barros, entre outros.

A iniciativa pretende potenciar o Jardim de São Bartolomeu enquanto espaço de fruição cultural e convívio, promovendo simultaneamente o acesso à música em ambiente informal e de proximidade.

Com entrada livre, o “Sons no Jardim” insere-se na estratégia municipal de valorização da oferta cultural e de dinamização do espaço público durante o período de verão.