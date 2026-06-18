A reinvenção de um clássico: Turismo de Tenerife e Sá Pessoa criam Bifana com Mojo Tinerfeño

De 17 de junho
a 17 de julho, o Turismo de Tenerife desafia os portugueses a descobrirem a
riqueza gastronómica da ilha, através da reinterpretação exclusiva de um dos
mais icónicos petiscos nacionais com assinatura do Chef Henrique Sá Pessoa e
disponível no seu espaço no Time Out Market em Lisboa.
O Turismo de Tenerife volta a surpreender o
mercado português e, desta vez, eleva a fasquia com uma ação gastronómica que
promete conquistar o paladar dos lisboetas e visitantes. De 17 de junho a 17 de
julho, o espaço do Chef Henrique Sá Pessoa no Time Out Market, em Lisboa, vai
ter disponível um prato exclusivo. A grande estrela é a tradicional bifana, um
dos petiscos mais apreciados entre os portugueses, que ganha um “twist”
tinerfeño com o Mojo típico da ilha.
Esta ação surge na continuidade da parceria
entre o Turismo de Tenerife e o prestigiado Chef português, unindo sabores
únicos que permitem dar a descobrir o melhor dos ingredientes típicos da
região, com a inovação e mestria de um dos mais reconhecidos Chefs nacionais.
Depois de um almoço exclusivo a quatro mãos no
restaurante do Chef Henrique Sá Pessoa, no Páteo Bagatela, realizado em abril
deste ano, o projeto estende-se agora a um dos palcos gastronómicos mais
vibrantes da capital: o Time Out Market.
O novo prato no espaço do Chef Henrique Sá
Pessoa celebra a riqueza gastronómica de Tenerife através do seu produto mais
emblemático: o Mojo. Muito mais do que um molho, o Mojo é a alma da cozinha da
ilha: uma iguaria única nascida do solo vulcânico e de séculos de fusão
cultural. Elaborado tradicionalmente com azeite, vinagre, alho e especiarias
como o cominho, o seu segredo reside no uso de pimentos locais secos ao sol,
que conferem a esta iguaria uma riqueza e intensidade de sabor inigualáveis. É
esta explosão de sabores que agora se funde com um pilar da identidade nacional
portuguesa, a bifana.
O Chef Henrique Sá Pessoa aceitou o desafio de
unir a portugalidade ao caráter vibrante do mojo canário, que se afirma como um
dos segredos mais bem guardados da cozinha europeia.
“A gastronomia de Tenerife é uma descoberta
constante, feita de produto, autenticidade e sabores intensos. Trazer o mojo de
Tenerife para o contexto descontraído do Time Out Market e fundi-lo com um
clássico nosso como a bifana, é uma forma divertida e muito saborosa de mostrar
ao público português a versatilidade e a riqueza cultural desta ilha, que me
conquistou desde o primeiro momento”, afirma o Chef Henrique Sá Pessoa.
Para o Turismo de Tenerife, esta dinâmica
reflete a aposta contínua no mercado nacional através de experiências
sensoriais marcantes. Com uma gastronomia rica e reconhecida
internacionalmente, a ilha tem muito mais para oferecer, desde paisagens
deslumbrantes e ingredientes exclusivos da região, até uma vasta oferta
cultural e desportiva para descobrir.
O menu especial da Bifana com Mojo Canário
estará disponível por tempo limitado pelo valor de 11,50€, prometendo ser a
desculpa ideal para uma viagem de sabores sem sair de Lisboa.
Sobre
Tenerife
Tenerife posiciona-se como um destino turístico moderno e diverso, com
um clima ameno durante todo o ano e uma combinação única de paisagens
vulcânicas, costa e espaços naturais protegidos. A ilha oferece uma ampla
variedade de experiências ao ar livre, desde o pedestrianismo e desportos
náuticos até à observação de estrelas e de cetáceos, além de uma destacada
oferta gastronómica baseada em produtos locais e vinhos.
A isto soma-se uma rica proposta de cultura, património e lazer, com
centros históricos, tradições, museus e uma agenda variada de atividades que
enriquecem a experiência do visitante. Além disso, Tenerife consolida-se como
um destino competitivo para o turismo de negócios (MICE), graças à sua
infraestrutura, conectividade, espaços para congressos e eventos, e uma oferta
complementar que combina trabalho e experiências únicas.
A ilha destaca-se também pelo seu crescente setor audiovisual, que a
posiciona como um cenário natural de referência internacional graças à
diversidade de localizações, às condições climáticas e aos incentivos à
produção, atraindo filmagens nacionais e internacionais.
A sua aposta no turismo premium reflete-se numa sólida oferta hoteleira
de quatro e cinco estrelas, bem como em propostas de bem-estar, compras e
experiências exclusivas. Tenerife avança ainda como referência em
sustentabilidade, alinhada com a Agenda 2030 e reconhecida com certificações
como Biosphere e Destino Starlight, garantindo a conservação do meio natural.
A digitalização é outro dos seus pilares estratégicos, com o
desenvolvimento de um modelo de destino turístico inteligente apoiado em
tecnologias inovadoras, inteligência artificial e cibersegurança, orientado
para oferecer uma experiência mais segura, eficiente e personalizada ao
visitante.
A reinvenção de um clássico: Turismo de Tenerife e Sá Pessoa criam Bifana com Mojo Tinerfeño