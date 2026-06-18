A reinvenção de um clássico: Turismo de Tenerife e Sá Pessoa criam Bifana com Mojo Tinerfeño

De 17 de junho a 17 de julho, o Turismo de Tenerife desafia os portugueses a descobrirem a riqueza gastronómica da ilha, através da reinterpretação exclusiva de um dos mais icónicos petiscos nacionais com assinatura do Chef Henrique Sá Pessoa e disponível no seu espaço no Time Out Market em Lisboa.

O Turismo de Tenerife volta a surpreender o mercado português e, desta vez, eleva a fasquia com uma ação gastronómica que promete conquistar o paladar dos lisboetas e visitantes. De 17 de junho a 17 de julho, o espaço do Chef Henrique Sá Pessoa no Time Out Market, em Lisboa, vai ter disponível um prato exclusivo. A grande estrela é a tradicional bifana, um dos petiscos mais apreciados entre os portugueses, que ganha um “twist” tinerfeño com o Mojo típico da ilha.

Esta ação surge na continuidade da parceria entre o Turismo de Tenerife e o prestigiado Chef português, unindo sabores únicos que permitem dar a descobrir o melhor dos ingredientes típicos da região, com a inovação e mestria de um dos mais reconhecidos Chefs nacionais.

Depois de um almoço exclusivo a quatro mãos no restaurante do Chef Henrique Sá Pessoa, no Páteo Bagatela, realizado em abril deste ano, o projeto estende-se agora a um dos palcos gastronómicos mais vibrantes da capital: o Time Out Market.

O novo prato no espaço do Chef Henrique Sá Pessoa celebra a riqueza gastronómica de Tenerife através do seu produto mais emblemático: o Mojo. Muito mais do que um molho, o Mojo é a alma da cozinha da ilha: uma iguaria única nascida do solo vulcânico e de séculos de fusão cultural. Elaborado tradicionalmente com azeite, vinagre, alho e especiarias como o cominho, o seu segredo reside no uso de pimentos locais secos ao sol, que conferem a esta iguaria uma riqueza e intensidade de sabor inigualáveis. É esta explosão de sabores que agora se funde com um pilar da identidade nacional portuguesa, a bifana.

O Chef Henrique Sá Pessoa aceitou o desafio de unir a portugalidade ao caráter vibrante do mojo canário, que se afirma como um dos segredos mais bem guardados da cozinha europeia.

“A gastronomia de Tenerife é uma descoberta constante, feita de produto, autenticidade e sabores intensos. Trazer o mojo de Tenerife para o contexto descontraído do Time Out Market e fundi-lo com um clássico nosso como a bifana, é uma forma divertida e muito saborosa de mostrar ao público português a versatilidade e a riqueza cultural desta ilha, que me conquistou desde o primeiro momento”, afirma o Chef Henrique Sá Pessoa.

Para o Turismo de Tenerife, esta dinâmica reflete a aposta contínua no mercado nacional através de experiências sensoriais marcantes. Com uma gastronomia rica e reconhecida internacionalmente, a ilha tem muito mais para oferecer, desde paisagens deslumbrantes e ingredientes exclusivos da região, até uma vasta oferta cultural e desportiva para descobrir.

O menu especial da Bifana com Mojo Canário estará disponível por tempo limitado pelo valor de 11,50€, prometendo ser a desculpa ideal para uma viagem de sabores sem sair de Lisboa.

Sobre Tenerife

Tenerife posiciona-se como um destino turístico moderno e diverso, com um clima ameno durante todo o ano e uma combinação única de paisagens vulcânicas, costa e espaços naturais protegidos. A ilha oferece uma ampla variedade de experiências ao ar livre, desde o pedestrianismo e desportos náuticos até à observação de estrelas e de cetáceos, além de uma destacada oferta gastronómica baseada em produtos locais e vinhos.

A isto soma-se uma rica proposta de cultura, património e lazer, com centros históricos, tradições, museus e uma agenda variada de atividades que enriquecem a experiência do visitante. Além disso, Tenerife consolida-se como um destino competitivo para o turismo de negócios (MICE), graças à sua infraestrutura, conectividade, espaços para congressos e eventos, e uma oferta complementar que combina trabalho e experiências únicas.

A ilha destaca-se também pelo seu crescente setor audiovisual, que a posiciona como um cenário natural de referência internacional graças à diversidade de localizações, às condições climáticas e aos incentivos à produção, atraindo filmagens nacionais e internacionais.

A sua aposta no turismo premium reflete-se numa sólida oferta hoteleira de quatro e cinco estrelas, bem como em propostas de bem-estar, compras e experiências exclusivas. Tenerife avança ainda como referência em sustentabilidade, alinhada com a Agenda 2030 e reconhecida com certificações como Biosphere e Destino Starlight, garantindo a conservação do meio natural.

A digitalização é outro dos seus pilares estratégicos, com o desenvolvimento de um modelo de destino turístico inteligente apoiado em tecnologias inovadoras, inteligência artificial e cibersegurança, orientado para oferecer uma experiência mais segura, eficiente e personalizada ao visitante.