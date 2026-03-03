Restaurante Rubro traz a gastronomia de Valencia a Lisboa

Descubra novos sabores do mediterrâneo nas primeiras Jornadas Gastronómicas de Valencia entre 5 e 19 de março

Portugal e Espanha há muito que estão à mesa do RUBRO, restaurante reconhecido por honrar as tradições gastronómicas ibéricas e que, pela primeira vez, organiza as Jornadas Gastronómicas de Valência. Entre 5 e 19 de março, os 883 quilómetros que separam Lisboa e Valência desaparecem por completo, com os pratos da costa espanhola a serem apreciados em mais um happening gastronómico aguardado com expectativa pelos fãs do RUBRO. Uma oportunidade de provar novos pratos e petiscos, típicos de uma das regiões de Espanha mais ricas em cozinha do mediterrâneo, num ambiente descontraído que convida à experimentação e partilha em amena cavaqueira.

Com um conceito que privilegia a cozinha de produto e a promoção de sabores genuínos apostando em confecções simples, o RUBRO é o lugar perfeito para dar a conhecer novas identidades gastronómicas como a da da Região de Valência e dos seus produtos típicos.

Profundamente ligada ao Mediterrâneo, esta cozinha distingue-se pelo uso de ingredientes frescos, pela simplicidade e por um sabor autêntico.

Valência é considerada o berço da paella, provavelmente o prato mais emblemático, mas a gastronomia local revela não só outros pratos de arroz – secos, melosos ou caldosos -, como outras delícias: receitas de peixe, de marisco, e com produtos da horta, regados com azeite de oliva.

Durante duas semanas vai poder experimentar no RUBRO Avenida e Campo Pequeno, esta cozinha intimamente ligada às tradições e ao território. A carta é vasta, composta por Tapas, Raciones (pratos para partilhar), Paellas, e Sobremesa, uma seleção a cargo do Chef Filipe Quaresma para dar a conhecer o melhor da região.

No capítulo das Tapas, destacam-se deliciosos Croquetes (de Tinta de Choco ou Bacalhau), dois tipos de Tostadas; de Bacalhau, Tomate e Pimento Confitado ou de Cavala Fumada e Tomate Fresco Ralado, para além da saborosa Tartelete de Sapateira.

A pensar nas partilhas que animam qualquer refeição, as RACIONES incluem propostas variadas de carne, peixe e vegetais. Os pratos de moluscos têm grande protagonismo, como a Lula com Cebola Confitada e Tinta de Choco, o Choco al Ajillo ou o Polvo Assado com Chalotas. Entre os pratos de Carne, o Pepito de Carne, é surpreendente, com a sua carne cozinhada a baixa temperatura em pãozinho de massa choux dourada. O prato de Alcachofras na Chapa com Terra de Chouriço, chama já pela primavera e o prato de Tomate Valenciano é absolutamente imperdível e promete avivar as memórias que temos dos verdadeiros sabores da horta.

Valência é sinónimo de PAELLAS, pelo que deixamos três sugestões ótimas para partilhar: de Marisco, Mista de Peixe e Marisco ou de Porco Preto.

Com uma vasta carta de vinhos onde constam cerca de 90 referências, o RUBRO oferece também uma carta a pensar no Wine Pairing perfeito, para elevar toda a experiência.

A refeição fica sempre mais completa com uma SOBREMESA e aqui o destaque vai para o Valenciano, Gelado de Baunilha com Sumo de Laranja e Grand Marnier.

Coloque as Jornadas Gastronómicas de Valência na sua agenda e experimente, entre 5 e 19 de março, os melhores sabores desta região, banhada pelo Mediterrâneo.

RUBRO CAMPO PEQUENO

Praça de Touros do Campo Pequeno, 1000-082 Lisboa

Loja 607, Piso Térreo

Horários:

De segunda-feira a domingo

Das 12h30 às 23h00

Reservas:

+351 210 191 191

reservas@restauranterubro.com

RUBRO AVENIDA

Rua Rodrigues Sampaio, n 33-35, Lisboa

Horários:

De segunda-feira a domingo:

Almoços – Das 12h30 às 15h00

Jantares – Das 19h00 às 23h00

Encerra – Sábado ao almoço e Domingo

Reservas:

+351 213 144 656

reservas@restauranterubro.com