Restaurante Rubro traz a gastronomia de Valencia a Lisboa

Descubra novos sabores do mediterrâneo nas primeiras Jornadas Gastronómicas de Valencia entre 5 e 19 de março
Portugal e
Espanha há muito que estão à mesa do RUBRO, restaurante reconhecido por honrar
as tradições gastronómicas ibéricas e que, pela primeira vez, organiza as
Jornadas Gastronómicas de Valência. Entre 5 e 19 de março, os 883 quilómetros
que separam Lisboa e Valência desaparecem por completo, com os pratos da costa
espanhola a serem apreciados em mais um happening gastronómico aguardado com
expectativa pelos fãs do RUBRO. Uma oportunidade de provar novos pratos e
petiscos, típicos de uma das regiões de Espanha mais ricas em cozinha do
mediterrâneo, num ambiente descontraído que convida à experimentação e partilha
em amena cavaqueira.
Com um
conceito que privilegia a cozinha de produto e a promoção de sabores genuínos
apostando em confecções simples, o RUBRO é o lugar perfeito para dar a conhecer
novas identidades gastronómicas como a da
da Região de Valência e dos seus produtos típicos.
Profundamente
ligada ao Mediterrâneo, esta cozinha distingue-se pelo uso de ingredientes
frescos, pela simplicidade e por um sabor autêntico.
Valência é
considerada o berço da paella, provavelmente o prato mais emblemático, mas a
gastronomia local revela não só outros pratos de arroz – secos, melosos ou
caldosos -, como outras delícias: receitas de peixe, de marisco, e com produtos
da horta, regados com azeite de oliva.
Durante
duas semanas vai poder experimentar no RUBRO Avenida e Campo Pequeno, esta
cozinha intimamente ligada às tradições e ao território. A carta é vasta,
composta por Tapas, Raciones (pratos para partilhar), Paellas, e Sobremesa, uma
seleção a cargo do Chef Filipe Quaresma para dar a conhecer o melhor da região.
No
capítulo das Tapas, destacam-se deliciosos Croquetes (de Tinta de Choco ou
Bacalhau), dois tipos de Tostadas; de Bacalhau, Tomate e Pimento Confitado ou
de Cavala Fumada e Tomate Fresco Ralado, para além da saborosa Tartelete de
Sapateira.
A pensar
nas partilhas que animam qualquer refeição, as RACIONES incluem propostas
variadas de carne, peixe e vegetais. Os pratos de moluscos têm grande
protagonismo, como a Lula com Cebola Confitada e Tinta de Choco, o Choco al
Ajillo ou o Polvo Assado com Chalotas. Entre os pratos de Carne, o Pepito de
Carne, é surpreendente, com a sua carne cozinhada a baixa temperatura em
pãozinho de massa choux dourada. O prato de Alcachofras na Chapa com Terra de
Chouriço, chama já pela primavera e o prato de Tomate Valenciano é
absolutamente imperdível e promete avivar as memórias que temos dos verdadeiros
sabores da horta.
Valência é
sinónimo de PAELLAS, pelo que deixamos três sugestões ótimas para partilhar: de
Marisco, Mista de Peixe e Marisco ou de Porco Preto.
Com uma
vasta carta de vinhos onde constam cerca de 90 referências, o RUBRO oferece
também uma carta a pensar no Wine Pairing perfeito, para elevar toda a
experiência.
A refeição
fica sempre mais completa com uma SOBREMESA e aqui o destaque vai para o
Valenciano, Gelado de Baunilha com Sumo
de Laranja e Grand Marnier.
Coloque as
Jornadas Gastronómicas de Valência na sua agenda e experimente, entre 5 e 19 de
março, os melhores sabores desta região, banhada pelo Mediterrâneo.