A NATURA CELEBRA AS MULHERES

Nesta data que representa um compromisso com a igualdade e o empoderamento feminino, a Natura convida todas as mulheres a celebrarem quem são. Com confiança, autenticidade e atitude. A marca celebra todas as mulheres que criam, que cuidam e que transformam o mundo diariamente. Hoje e sempre, cada mulher conta uma história que merece ser contada, e de que fazem parte também as suas escolhas pessoais. A Natura, para quem o estilo é também uma forma de expressão, identidade e poder, apresenta uma campanha muito especial para que as suas fãs habituais se mimem a si próprias.

Assim, de 2 a 8 de março, todas as mulheres vão poder usufruir de um desconto de 25% em todos os artigos. É também a oportunidade de descobrir as novidades da coleção primavera 2026. Uma coleção inspirada num minimalismo suave e repleta de propostas funcionais para o dia-a-dia da mulher Natura, com peças para todas as silhuetas, que se adaptam, transformam e reinventam ao longo do dia.

De vestidos fluídos e elegantes, casacos e coletes para uma camada extra ou complemento de um look, blusas e camisas com pormenores delicados, conjuntos versáteis e claro, os imprescindíveis acessórios Natura, não faltam opções para que o Dia da Mulher seja ainda mais especial!

A campanha estará ativa em todas as lojas Natura bem como no site www.naturastore.pt e não é acumulável com outras promoções e campanhas existentes.

