A NATURA CELEBRA AS MULHERES

Campanha do Dia da Mulher oferece 25% de desconto de 2 a 8 de março
Nesta data
que representa um compromisso com a igualdade e o empoderamento feminino, a
Natura convida todas as mulheres a celebrarem quem são. Com confiança,
autenticidade e atitude. A marca celebra todas as mulheres que criam, que
cuidam e que transformam o mundo diariamente. Hoje e sempre, cada mulher conta
uma história que merece ser contada, e de que fazem parte também as suas
escolhas pessoais. A Natura, para quem o estilo é também uma forma de
expressão, identidade e poder, apresenta uma campanha muito especial para que
as suas fãs habituais se mimem a si próprias.
Assim, de
2 a 8 de março, todas as mulheres vão poder usufruir de um desconto de 25% em
todos os artigos. É também a oportunidade de descobrir as novidades da coleção
primavera 2026. Uma coleção inspirada num minimalismo suave e repleta de
propostas funcionais para o dia-a-dia da mulher Natura, com peças para todas as
silhuetas, que se adaptam, transformam e reinventam ao longo do dia.
De
vestidos fluídos e elegantes, casacos e coletes para uma camada extra ou
complemento de um look, blusas e camisas com pormenores delicados, conjuntos
versáteis e claro, os imprescindíveis acessórios Natura, não faltam opções para
que o Dia da Mulher seja ainda mais especial!
A campanha
estará ativa em todas as lojas Natura bem como no site www.naturastore.pt e não
é acumulável com outras promoções e campanhas existentes.