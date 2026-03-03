Perante o incumprimento das metas em 2025, SPV reforça investimento na sensibilização dos cidadãos

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h

? Campanha reitera urgência de mudar comportamentos e de fazer a correta separação e deposição dos resíduos de embalagem nos ecopontos



Reciclagem: 7 em cada 10 portugueses já separam as embalagens

? Nova vaga mantém essência e abrangência 360º (TV, digital, rádio, imprensa e outdoor)

? Dados da NielsenIQ indicam que é a campanha da Sociedade Ponto Verde (SPV) com os melhores resultados de sempre em persuasão, impacto e empatia

Portugal continua aquém das metas de reciclagem de embalagens e é precisamente neste contexto que a Ponto Verde relança a campanha “Estamos a chegar ao ponto”, reforçando a urgência de todos reciclarem mais e melhor as embalagens.

Em 2025, Portugal encerrou o ano com uma taxa de retoma de 60,2% (apuramento preliminar), abaixo da meta de reciclar 65% de todas as embalagens colocadas no mercado. Esta meta continua em vigor até 2029 e, mantendo este ritmo, o País continuará em incumprimento e enfrentará um desafio ainda maior para conseguir alcançar as metas mais exigentes previstas para 2030.

Depois do impacto positivo da primeira vaga, que reforçou a notoriedade da marca e a relevância do tema junto dos cidadãos, a Ponto Verde volta a colocar a reciclagem de embalagens no centro da conversa. Recorde-se que 7 em cada 10 portugueses já separam as suas embalagens, mas destes só 1 o faz de forma correta. Assim, num registo divertido e inspiracional, a campanha regressa para mobilizar todos a darem o próximo passo, ou seja, para passarem do “mais ou menos” sustentáveis para cidadãos que separam e colocam corretamente todas as suas embalagens nos ecopontos.

Além da urgência de alterar o comportamento perante a reciclagem de embalagens, a decisão de relançar esta campanha surge na sequência de uma avaliação muito positiva da primeira vaga, que demonstrou o seu potencial para gerar mobilização e alteração efetiva de hábitos.

De acordo com o Estudo de Avaliação do Impacto da Comunicação SPV, realizado pela NielsenIQ, a campanha “Estamos a chegar ao ponto” destacou-se como a melhor campanha de sempre da marca, alcançando resultados históricos ao nível da persuasão, do impacto e da empatia. Entre os principais indicadores, 7 em cada 10 cidadãos consideraram a campanha original, diferente e capaz de captar a atenção, sendo a credibilidade o atributo com melhor desempenho. De reforçar que os resultados evidenciam também um impacto comportamental, uma vez que 80% dos cidadãos referiu ter sentido maior vontade de reciclar embalagens após contacto com a campanha. Estes dados reforçam a importância de manter uma mensagem

consistente, credível e continuada no tempo, sobretudo quando está em causa a transformação de comportamentos profundamente enraizados.

“A primeira vaga de ‘Estamos a chegar ao ponto’ trouxe-nos indicadores muito positivos e os resultados do estudo da NielsenIQ confirmam o impacto da nossa abordagem junto dos cidadãos. Na SPV, trabalhamos com base em análise, com foco na melhoria contínua: avaliamos o desempenho das campanhas, retiramos aprendizagens e ajustamos a comunicação para que seja cada vez mais clara e mobilizadora. Nesta nova fase, reforçamos o apelo à ação porque sabemos que só com mudanças consistentes no dia a dia de todos conseguiremos alterar comportamentos, reciclar mais e melhor as nossas embalagens e aproximar o País das metas a que se comprometeu”, afirma o Diretor de Marketing, Sensibilização e Comunicação da Sociedade Ponto Verde, Ricardo Sacoto Lagoa.

Em 2025, um ano decisivo para o País, o sistema contou com um investimento recorde de 212 milhões de euros (+90 milhões face a 2024). Além destes, ao longo dos seus 29 anos de atividade, a SPV conta com mais de 63.6 milhões de euros investidos em comunicação, sensibilização e educação ambiental, valor que será uma vez mais reforçado através de uma nova vaga da campanha.

Além da presença em TV, rádio, meios digitais, imprensa generalista e especializada, e outdoor, esta nova vaga da campanha vai também marcar presença no podcast Bate Pé, dos criadores de conteúdo Mafalda Castro e Rui Simões, assim como em conteúdos desenvolvidos através de uma estratégia de marketing de influência.

A campanha tem criatividade da Fuel, produção da Grumpy Panda, planeamento de meios da Arena Media e comunicação e gestão de redes sociais asseguradas pela LPM. Através de situações do quotidiano e momentos de convívio protagonizados por personagens com quem os cidadãos facilmente se identificam, a publicidade evidencia pequenos erros frequentes na separação de embalagens, transformando-os em oportunidades de aprendizagem.

Spots campanha: Mais ou Menos e Assim Assim

Lisboa, 3 de março de 2026

Sobre a Sociedade Ponto Verde

Desde 1996 que a Sociedade Ponto Verde (SPV) tem como missão contribuir para a promoção da economia circular através do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens (SIGRE), assente num forte compromisso com a inovação e I&D, a literacia ambiental e a cidadania ativa. Entidade privada sem fins lucrativos e líder de mercado, é responsável pelo encaminhamento para reciclagem e valorização dos resíduos de embalagens resultantes do grande consumo. Atualmente, serve cerca de 8 000 clientes, apoiando-os na conceção de embalagens mais circulares e propondo novas soluções para melhorar os processos de recolha, separação e tratamento.

Para reforçar a comunicação e sensibilização, em 2025, foi criada a Ponto Verde, uma nova marca com uma imagem renovada, que visa estar mais próxima dos cidadãos, criando um movimento agregador que une gerações de norte a sul do País e ilhas numa jornada coletiva pela reciclagem de embalagens e pela sustentabilidade.