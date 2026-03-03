Perante o incumprimento das metas em 2025, SPV reforça investimento na sensibilização dos cidadãos

“Estamos a chegar ao ponto”: campanha da Ponto Verde regressa para acelerar reciclagem de embalagens
Campanha reitera urgência de
mudar comportamentos e de fazer a correta separação e deposição dos resíduos de
embalagem nos ecopontos
Reciclagem: 7 em cada 10 portugueses já separam as embalagens
Nova vaga mantém essência e
abrangência 360º (TV, digital, rádio, imprensa e outdoor)
Dados da NielsenIQ indicam que é
a campanha da Sociedade Ponto Verde (SPV) com os melhores resultados de sempre
em persuasão, impacto e empatia
Portugal
continua aquém das metas de reciclagem de embalagens e é precisamente neste
contexto que a Ponto Verde relança a campanha “Estamos a chegar ao ponto”,
reforçando a urgência de todos reciclarem mais e melhor as embalagens.
Em
2025, Portugal encerrou o ano com uma taxa de retoma de 60,2% (apuramento
preliminar), abaixo da meta de reciclar 65% de todas as embalagens colocadas no
mercado. Esta meta continua em vigor até 2029 e, mantendo este ritmo, o País
continuará em incumprimento e enfrentará um desafio ainda maior para conseguir alcançar
as metas mais exigentes previstas para 2030.
Depois
do impacto positivo da primeira vaga, que reforçou a notoriedade da marca e a
relevância do tema junto dos cidadãos, a Ponto Verde volta a colocar a
reciclagem de embalagens no centro da conversa. Recorde-se que 7 em cada 10
portugueses já separam as suas embalagens, mas destes só 1 o faz de forma
correta. Assim, num registo divertido e inspiracional, a campanha regressa para
mobilizar todos a darem o próximo passo, ou seja, para passarem do “mais ou
menos” sustentáveis para cidadãos que separam e colocam corretamente todas as
suas embalagens nos ecopontos.
Além
da urgência de alterar o comportamento perante a reciclagem de embalagens, a
decisão de relançar esta campanha surge na sequência de uma avaliação muito
positiva da primeira vaga, que demonstrou o seu potencial para gerar
mobilização e alteração efetiva de hábitos.
De
acordo com o Estudo de Avaliação do Impacto da Comunicação SPV, realizado pela
NielsenIQ, a campanha “Estamos a chegar ao ponto” destacou-se como a melhor
campanha de sempre da marca, alcançando resultados históricos ao nível da
persuasão, do impacto e da empatia. Entre os principais indicadores, 7 em cada
10 cidadãos consideraram a campanha original, diferente e capaz de captar a
atenção, sendo a credibilidade o atributo com melhor desempenho. De reforçar
que os resultados evidenciam também um impacto comportamental, uma vez que 80%
dos cidadãos referiu ter sentido maior vontade de reciclar embalagens após
contacto com a campanha. Estes dados reforçam a importância de manter uma
mensagem
consistente,
credível e continuada no tempo, sobretudo quando está em causa a transformação
de comportamentos profundamente enraizados.
“A
primeira vaga de ‘Estamos a chegar ao ponto’ trouxe-nos indicadores muito
positivos e os resultados do estudo da NielsenIQ confirmam o impacto da nossa
abordagem junto dos cidadãos. Na SPV, trabalhamos com base em análise, com foco
na melhoria contínua: avaliamos o desempenho das campanhas, retiramos
aprendizagens e ajustamos a comunicação para que seja cada vez mais clara e
mobilizadora. Nesta nova fase, reforçamos o apelo à ação porque sabemos que só
com mudanças consistentes no dia a dia de todos conseguiremos alterar
comportamentos, reciclar mais e melhor as nossas embalagens e aproximar o País
das metas a que se comprometeu”, afirma o Diretor de Marketing, Sensibilização
e Comunicação da Sociedade Ponto Verde, Ricardo Sacoto Lagoa.
Em
2025, um ano decisivo para o País, o sistema contou com um investimento recorde
de 212 milhões de euros (+90 milhões face a 2024). Além destes, ao longo dos
seus 29 anos de atividade, a SPV conta com mais de 63.6 milhões de euros
investidos em comunicação, sensibilização e educação ambiental, valor que será
uma vez mais reforçado através de uma nova vaga da campanha.
Além
da presença em TV, rádio, meios digitais, imprensa generalista e especializada,
e outdoor, esta nova vaga da campanha vai também marcar presença no podcast
Bate Pé, dos criadores de conteúdo Mafalda Castro e Rui Simões, assim como em conteúdos
desenvolvidos através de uma estratégia de marketing de influência.
A
campanha tem criatividade da Fuel, produção da Grumpy Panda, planeamento de
meios da Arena Media e comunicação e gestão de redes sociais asseguradas pela
LPM. Através de situações do quotidiano e momentos de convívio protagonizados
por personagens com quem os cidadãos facilmente se identificam, a publicidade
evidencia pequenos erros frequentes na separação de embalagens,
transformando-os em oportunidades de aprendizagem.
Desde 1996 que a Sociedade Ponto Verde
(SPV) tem como missão contribuir para a promoção da economia circular através
do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens (SIGRE), assente num
forte compromisso com a inovação e I&D, a literacia ambiental e a cidadania
ativa. Entidade privada sem fins lucrativos e líder de mercado, é responsável
pelo encaminhamento para reciclagem e valorização dos resíduos de embalagens
resultantes do grande consumo. Atualmente, serve cerca de 8 000 clientes, apoiando-os
na conceção de embalagens mais circulares e propondo novas soluções para
melhorar os processos de recolha, separação e tratamento.
Para reforçar a comunicação e
sensibilização, em 2025, foi criada a Ponto Verde, uma nova marca com uma
imagem renovada, que visa estar mais próxima dos cidadãos, criando um movimento
agregador que une gerações de norte a sul do País e ilhas numa jornada coletiva
pela reciclagem de embalagens e pela sustentabilidade.
Perante o incumprimento das metas em 2025, SPV reforça investimento na sensibilização
dos cidadãos