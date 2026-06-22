Pairing Portugal está na shortlist dos Media Lions em Cannes

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Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

A campanha Pairing Portugal, criada pela Dentsu Creative Portugal para o Turismo de Portugal, em parceria com a startup portuguesa Corkified, foi distinguida com uma shortlist na categoria Media Lions do Festival de Cannes Lions 2026 — um dos reconhecimentos mais cobiçados da indústria criativa mundial.

O projeto transformou a rolha de vinho português num canal de media inédito. Através de tecnologia NFC, cada rolha desbloqueia um poema original escrito por um poeta local da região do vinho, seguido de uma sugestão única de alojamento, pronta a reservar em segundos. A ideia nasceu de uma constatação simples: milhões de pessoas bebem vinho português todos os anos, mas muito poucas viajam para conhecer a sua origem.

Com Portugal a ser o maior exportador de cortiça do planeta e a produzir 14 mil milhões de rolhas por ano, a escala potencial do canal é inédita na indústria do turismo. Lançado na FITUR 2026, em Madrid, o Pairing Portugal arrancou com 50 produtores, 100 marcas de vinho e mais de 1.000 garrafas já em circulação nos mercados prioritários do Turismo de Portugal. O projeto alinha-se com a estratégia Futourism do Turismo de Portugal, que visa um modelo de crescimento turístico mais equilibrado e sustentável, distribuindo visitantes para além de Lisboa e do Algarve.

A shortlist nos Media Lions reconhece o Pairing Portugal como um exemplo de inovação na forma como marcas e países podem repensar canais de comunicação, encontrando audiências de afinidade onde elas já estão, sem comprar atenção.

Os vencedores da categoria serão anunciados durante a semana do Festival de Cannes Lions, em junho de 2026.