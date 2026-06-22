A campanha Pairing Portugal, criada pela
Dentsu Creative Portugal para o Turismo de Portugal, em parceria com a startup
portuguesa Corkified, foi distinguida com uma shortlist na categoria Media
Lions do Festival de Cannes Lions 2026 — um dos reconhecimentos mais cobiçados
da indústria criativa mundial.
O projeto transformou a rolha de vinho
português num canal de media inédito. Através de tecnologia NFC, cada rolha
desbloqueia um poema original escrito por um poeta local da região do vinho,
seguido de uma sugestão única de alojamento, pronta a reservar em segundos. A
ideia nasceu de uma constatação simples: milhões de pessoas bebem vinho
português todos os anos, mas muito poucas viajam para conhecer a sua origem.
Com Portugal a ser o maior exportador de
cortiça do planeta e a produzir 14 mil milhões de rolhas por ano, a escala
potencial do canal é inédita na indústria do turismo. Lançado na FITUR 2026, em
Madrid, o Pairing Portugal arrancou com 50 produtores, 100 marcas de vinho e
mais de 1.000 garrafas já em circulação nos mercados prioritários do Turismo de
Portugal. O projeto alinha-se com a estratégia Futourism do Turismo de
Portugal, que visa um modelo de crescimento turístico mais equilibrado e
sustentável, distribuindo visitantes para além de Lisboa e do Algarve.
A shortlist nos Media Lions reconhece o
Pairing Portugal como um exemplo de inovação na forma como marcas e países
podem repensar canais de comunicação, encontrando audiências de afinidade onde
elas já estão, sem comprar atenção.
Os vencedores da categoria serão anunciados
durante a semana do Festival de Cannes Lions, em junho de 2026.
Pairing Portugal está na shortlist dos Media Lions em Cannes