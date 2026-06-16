Prémios BTL 2026 e apresentação BTL 2027 amanhã na FIL – Parque das Nações

Amanhã, a partir das 17h00, serão conhecidos os vencedores dos Prémios BTL – Better Tourism Lisbon Travel Market da edição de 2026 e será apresentada a BTL 2027.

A BTL 2026 foi a maior edição de sempre, reunindo cerca de 85.000 visitantes, 1.700 expositores e 125 destinos internacionais, num crescimento que reforçou o posicionamento internacional do evento. Enquanto ponto de encontro incontornável para profissionais, destinos e viajantes, a BTL consolidou o seu papel estratégico no setor do turismo, preparando desde já o caminho para uma edição de 2027 ainda mais ambiciosa.

Programa do Evento:

17:00 Receção dos convidados

Apresentação por Rita Neves, Jornalista SIC

17:15 Sessão de Abertura com António Ramalho, Presidente da Comissão Executiva da Lisboa FCE

17:15 Balanço BTL 2026 e Apresentação BTL 2027 com Pedro Braga, Diretor Geral da Lisboa FCE

17:45 Apresentação do Município Convidado BTL 2027

18:00 Apresentação do Destino Nacional Convidado BTL 2027

18:15 Entrega de Prémios Stand BTL 2026

18:30 Entrega dos Prémios Personalidade

18:45 Encerramento com a intervenção de Pedro Machado, Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços

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