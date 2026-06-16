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Prémios BTL 2026 e apresentação BTL 2027 amanhã na FIL – Parque das Nações

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Amanhã, a partir das 17h00, serão conhecidos os vencedores dos Prémios BTL – Better Tourism Lisbon Travel Market da edição de 2026 e será apresentada a BTL 2027.  

A BTL 2026 foi a maior edição de sempre, reunindo cerca de 85.000 visitantes, 1.700 expositores e 125 destinos internacionais, num crescimento que reforçou o posicionamento internacional do evento. Enquanto ponto de encontro incontornável para profissionais, destinos e viajantes, a BTL consolidou o seu papel estratégico no setor do turismo, preparando desde já o caminho para uma edição de 2027 ainda mais ambiciosa.  

Programa do Evento:  

17:00 Receção dos convidados  

Apresentação por Rita Neves, Jornalista SIC  

17:15 Sessão de Abertura com António Ramalho, Presidente da Comissão Executiva da Lisboa FCE  

17:15 Balanço BTL 2026 e Apresentação BTL 2027 com Pedro Braga, Diretor Geral da Lisboa FCE  

17:45 Apresentação do Município Convidado BTL 2027  

18:00 Apresentação do Destino Nacional Convidado BTL 2027  

18:15 Entrega de Prémios Stand BTL 2026  

18:30 Entrega dos Prémios Personalidade  

18:45 Encerramento com a intervenção de Pedro Machado, Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços  

Contacto de Imprensa:  

Marketing Manager – Olga Nunes | olga.nunes@ccl.fil.pt  

Social Media & Content Manager - Ana Neves | ana.neves@ccl.fil.pt 

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