Ponto Verde leva a reciclagem de embalagens ao Rock in Rio Lisboa

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A sustentabilidade ganha destaque na edição de 2026 do Rock in Rio Lisboa com as iniciativas da Ponto Verde que vão aproximar a reciclagem de embalagens dos festivaleiros. Nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho, no Parque Tejo, o público será incentivado a adotar comportamentos mais responsáveis em ambiente de festival.



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Esta presença decorre da colaboração entre a Sociedade Ponto Verde e o Rock in Rio Lisboa, que assegura à SPV o estatuto de Parceira Oficial de Sustentabilidade. Resulta de uma relação de longa data, construída e reforçada ao longo de várias edições, assente num trabalho conjunto e num alinhamento claro de valores e de visão sobre sustentabilidade, que é transversal a todo o evento.

Para esta edição do festival, a Ponto Verde vai disponibilizar um conjunto de ações que dão continuidade ao trabalho de sensibilização para a correta separação e deposição de embalagens nos ecopontos, uma boa prática que pode ser feita em qualquer momento e em qualquer lugar, nomeadamente no Rock in Rio Lisboa.

A participação da Ponto Verde vai incluir um stand com o jogo “Recycle Rockstar” que, ao ritmo da música do Rock in Rio, vai desafiar, quem por lá passar, a encaminhar corretamente as embalagens para o ecoponto certo, habilitando-se a ganhar um bilhete duplo para o Rock in Rio Brasil, com viagem incluída.

Com o objetivo de promover esta ativação, as equipas de mochileiros com ecopontos móveis vão circular pelo recinto, especialmente nas zonas de restauração e junto aos ecopontos. Os festivaleiros que reciclarem corretamente as suas embalagens serão premiados com um token digital que dá acesso a uma vida extra no jogo “Recycle Rockstar”. Para usufruir desta vantagem, é necessário fazer download da app Ponto Verde através do QR code presente no token.

Adicionalmente, a Cidade do Rock contará com estruturas para a correta separação de resíduos de embalagens em vários pontos do espaço, bem como vídeos de sensibilização exibidos nos ecrãs do festival.

Esta parceria enquadra-se na estratégia de comunicação, educação e sensibilização da Sociedade Ponto Verde, que engloba iniciativas de proximidade e que, ao longo dos seus 30 anos de atividade, já investiu 63,6 milhões de euros nesta área.

Para a CEO da Sociedade Ponto Verde, Ana Trigo Morais, “é com grande satisfação que mantemos esta parceria com o Rock in Rio Lisboa, assente num compromisso partilhado com a sustentabilidade. Separar embalagens é uma responsabilidade de todos e, sendo o nosso foco promover a reciclagem destes resíduos, é essencial estarmos próximos dos cidadãos para reforçar que este gesto deve acontecer em qualquer contexto e em qualquer momento.”

“A presença em eventos com a dimensão do Rock in Rio Lisboa, que reúne milhares de pessoas, permite precisamente incentivar a reciclagem de embalagens, tornando-se um hábito cada vez mais presente no dia a dia dos cidadãos. A ambição é transformar este ato num movimento coletivo, para que todos possam contribuir para o cumprimento das metas com as quais Portugal está comprometido,” conclui Ana Trigo Morais.

Já a Vice-Presidente Executiva do Rock in Rio Lisboa, Roberta Medina, destaca: “A sustentabilidade é um compromisso transversal a todas as dimensões do festival e uma prioridade que procuramos tornar cada vez mais visível e acessível a quem nos visita. A parceria com a Sociedade Ponto Verde é um excelente exemplo de como podemos transformar sensibilização em ação. Juntos, temos vindo a promover hábitos mais conscientes, tanto junto do público como de todas as equipas que fazem acontecer o festival.

“Em 2024, conseguimos encaminhar corretamente para reciclagem cerca de 40% dos resíduos gerados durante o evento, e a nossa ambição para esta edição é ir ainda mais longe. Queremos que cada pessoa que passa pela Cidade do Rock se sinta parte desta missão, contribuindo para um festival mais sustentável e levando consigo comportamentos mais conscientes para o dia a dia.

Com uma ligação consolidada ao longo de várias edições, a SPV e o Rock in Rio Lisboa mantêm um objetivo comum: promover um evento cada vez mais sustentável, que incentiva a reciclagem de embalagens ao longo dos dois fins-de-semana de festival.

Lisboa, 15 de junho de 2026

Sobre a Sociedade Ponto Verde

Desde 1996 que a Sociedade Ponto Verde (SPV) tem como missão contribuir para a promoção da economia circular através do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens (SIGRE), assente num forte compromisso com a inovação e I&D, a literacia ambiental e a cidadania ativa. Entidade privada sem fins lucrativos e líder de mercado, é responsável pelo encaminhamento para reciclagem e valorização dos resíduos de embalagens resultantes do grande consumo. Atualmente, serve cerca de 8 000 clientes, apoiando-os na conceção de embalagens mais circulares e propondo novas soluções para melhorar os processos de recolha, separação e tratamento.

Para reforçar a comunicação e sensibilização, em 2025, foi criada a Ponto Verde, uma nova marca com uma imagem renovada, que visa estar mais próxima dos cidadãos, criando um movimento agregador que une gerações de norte a sul do País e ilhas numa jornada coletiva pela reciclagem de embalagens e pela sustentabilidade.