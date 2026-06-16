Sábado – Pense por si

Comunicados Imprensa

A informação dos comunicados de imprensa são da exclusiva responsabilidade das marcas e produtos neles referidos

APA alerta para pico de produção de resíduos urbanos no verão com mais de 1,8 milhões de toneladas

12:09
Adicione como fonte preferencial no Google
As mais lidas

  • Agência Portuguesa do Ambiente (APA) assinala o início do verão com uma ação de comunicação que vai percorrer seis distritos do país, de Braga a Portimão;   
  • O novo momento da campanha “Vamos Lixar o Lixo” alerta para a necessidade de uma correta separação dos resíduos urbanos na época do ano na qual se verifica um maior aumento da sua produção;   
  • Os meses de verão constituem o período mais crítico em Portugal, sendo agosto o mês com maior quantidade de resíduos produzidos. 

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) assinala o início do verão com uma ação de comunicação, sensibilização e informação para combater o excesso de produção de resíduos em Portugal, que vai percorrer seis distritos do país, de Braga a Portimão.

Em 2025, entre junho e setembro, foram produzidos mais de 1,8 milhões de toneladas de resíduos urbanos, sendo que apenas em agosto, Portugal produziu mais de 480 mil toneladas. O novo momento da campanha “Vamos Lixar o Lixo” pretende alertar para a época do ano em que se verifica um maior aumento na produção de resíduos, uma vez que os meses de julho e agosto constituem o período mais crítico em Portugal, sendo agosto o mês com maior volume de resíduos produzidos.

Neste contexto, a APA alerta para a urgência de uma separação adequada dos resíduos durante o período de férias de verão, promovendo comportamentos responsáveis que permitam o seu adequado encaminhamento para reciclagem. Neste período sazonal em que famílias e amigos estão reunidos, em casa ou em passeio, não deve ser interrompida uma correta separação dos resíduos, de forma a reduzir o impacto ambiental.

A ação de sensibilização da APA neste verão consiste num camião itinerante – “Roadshow” – que convida as comunidades a refletirem sobre a importância da separação de resíduos. A campanha, com a duração de 18 dias, vai percorrer as cidades de Coimbra, Aveiro, Braga, Castelo Branco, Évora e Portimão.

“Ao contrário do que nos diz o senso comum, o verão é regularmente o período com maior produção de resíduos em Portugal. Este ano, é expectável que esta tendência se mantenha. No entanto, importa sublinhar que o lixo não faz pausa nem descansa durante o verão. Com esta ação, esperamos envolver as comunidades num problema que é de todos, do Algarve ao Minho.”, refere José Pimenta Machado, Presidente da APA.

O reboque sustentável do “Roadshow” integra um quizz que testa o conhecimento da população sobre a adequada separação de resíduos, um simulador de consumo sustentável que identifica o perfil do consumidor, workshops para a criação de obras de arte com materiais reciclados, diversos de jogos dirigidos a toda a família, entre outras ativações.

O “Roadshow” é ainda acompanhado por um mural que, em cada paragem, reúne as desculpas apresentadas para não separar corretamente os resíduos - o mural das desculpas. Este mural provocador pretende desafiar a população a justificar menos e a reciclar mais.

Paragens do “Roadshow”:

19 a 21 de junho - Coimbra (Praça da República)

26 a 28 de junho – Aveiro

3 a 5 de julho – Braga

10 a 12 de julho - Castelo Branco

17 a 19 de julho – Évora

24 a 26 de julho – Portimão

A ação decorre em todas as cidades identificadas entre sexta (09h00-18h00), sábado (09h00-20h00), e domingo – (11h00-18h00).

A campanha “Vamos lixar o lixo” continua até ao final de 2026 e a informação está em constante atualização no website da campanha: https://vamoslixarolixo.pt/.

Sobre APA:

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA), um instituto público integrado na administração indireta do Estado, é a entidade responsável pela implementação das políticas de ambiente em Portugal, tendo como missão propor, desenvolver e acompanhar a gestão integrada e participada das políticas de ambiente e de desenvolvimento sustentável, de forma articulada com outras políticas sectoriais e em colaboração com entidades públicas e privadas que concorram para o mesmo fim, tendo em vista um elevado nível de proteção e de valorização do ambiente e a prestação de serviços de elevada qualidade aos cidadãos.

A APA tem competências de monitorização, planeamento e avaliação, licenciamento e fiscalização, sendo por isso o principal regulador ambiental em Portugal. Com cerca de 1100 profissionais, a agência abrange todo o território continental, incluindo uma rede laboratorial acreditada.

Tópicos Mil Milhões de euros Milhões de euros Milhões Resíduos Portugal Braga Portimão Agência Portuguesa do Ambiente Castelo Branco
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

APA alerta para pico de produção de resíduos urbanos no verão com mais de 1,8 milhões de toneladas