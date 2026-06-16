APA alerta para pico de produção de resíduos urbanos no verão com mais de 1,8 milhões de toneladas

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Agência Portuguesa do Ambiente (APA) assinala o início do verão com uma ação de comunicação que vai percorrer seis distritos do país, de Braga a Portimão;

O novo momento da campanha “Vamos Lixar o Lixo” alerta para a necessidade de uma correta separação dos resíduos urbanos na época do ano na qual se verifica um maior aumento da sua produção;

Os meses de verão constituem o período mais crítico em Portugal, sendo agosto o mês com maior quantidade de resíduos produzidos.

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) assinala o início do verão com uma ação de comunicação, sensibilização e informação para combater o excesso de produção de resíduos em Portugal, que vai percorrer seis distritos do país, de Braga a Portimão.

Em 2025, entre junho e setembro, foram produzidos mais de 1,8 milhões de toneladas de resíduos urbanos, sendo que apenas em agosto, Portugal produziu mais de 480 mil toneladas. O novo momento da campanha “Vamos Lixar o Lixo” pretende alertar para a época do ano em que se verifica um maior aumento na produção de resíduos, uma vez que os meses de julho e agosto constituem o período mais crítico em Portugal, sendo agosto o mês com maior volume de resíduos produzidos.

Neste contexto, a APA alerta para a urgência de uma separação adequada dos resíduos durante o período de férias de verão, promovendo comportamentos responsáveis que permitam o seu adequado encaminhamento para reciclagem. Neste período sazonal em que famílias e amigos estão reunidos, em casa ou em passeio, não deve ser interrompida uma correta separação dos resíduos, de forma a reduzir o impacto ambiental.

A ação de sensibilização da APA neste verão consiste num camião itinerante – “Roadshow” – que convida as comunidades a refletirem sobre a importância da separação de resíduos. A campanha, com a duração de 18 dias, vai percorrer as cidades de Coimbra, Aveiro, Braga, Castelo Branco, Évora e Portimão.

“Ao contrário do que nos diz o senso comum, o verão é regularmente o período com maior produção de resíduos em Portugal. Este ano, é expectável que esta tendência se mantenha. No entanto, importa sublinhar que o lixo não faz pausa nem descansa durante o verão. Com esta ação, esperamos envolver as comunidades num problema que é de todos, do Algarve ao Minho.”, refere José Pimenta Machado, Presidente da APA.

O reboque sustentável do “Roadshow” integra um quizz que testa o conhecimento da população sobre a adequada separação de resíduos, um simulador de consumo sustentável que identifica o perfil do consumidor, workshops para a criação de obras de arte com materiais reciclados, diversos de jogos dirigidos a toda a família, entre outras ativações.

O “Roadshow” é ainda acompanhado por um mural que, em cada paragem, reúne as desculpas apresentadas para não separar corretamente os resíduos - o mural das desculpas. Este mural provocador pretende desafiar a população a justificar menos e a reciclar mais.

Paragens do “Roadshow”:

19 a 21 de junho - Coimbra (Praça da República)

26 a 28 de junho – Aveiro

3 a 5 de julho – Braga

10 a 12 de julho - Castelo Branco

17 a 19 de julho – Évora

24 a 26 de julho – Portimão

A ação decorre em todas as cidades identificadas entre sexta (09h00-18h00), sábado (09h00-20h00), e domingo – (11h00-18h00).

A campanha “Vamos lixar o lixo” continua até ao final de 2026 e a informação está em constante atualização no website da campanha: https://vamoslixarolixo.pt/.

Sobre APA:

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA), um instituto público integrado na administração indireta do Estado, é a entidade responsável pela implementação das políticas de ambiente em Portugal, tendo como missão propor, desenvolver e acompanhar a gestão integrada e participada das políticas de ambiente e de desenvolvimento sustentável, de forma articulada com outras políticas sectoriais e em colaboração com entidades públicas e privadas que concorram para o mesmo fim, tendo em vista um elevado nível de proteção e de valorização do ambiente e a prestação de serviços de elevada qualidade aos cidadãos.

A APA tem competências de monitorização, planeamento e avaliação, licenciamento e fiscalização, sendo por isso o principal regulador ambiental em Portugal. Com cerca de 1100 profissionais, a agência abrange todo o território continental, incluindo uma rede laboratorial acreditada.