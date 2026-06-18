Porque o bem-estar emocional é importante!

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Ansiedade de separação, andar de carro, ir ao veterinário, novos ambientes ou pessoas ou ruídos fortes são alguns dos fatores que causam ansiedade e stress nos animais.

PET REMEDY é um produto natural, com uma fórmula à base de óleos essenciais, como valeriana, vetiver, manjericão e sálvia, que atuam suavemente sobre o sistema nervoso, ajudando a reduzir o stress, a ansiedade e o medo, sem sedar.

Estudos demonstram que nos últimos anos os cães e os gatos estão cada vez mais ansiosos. Uma das explicações prende-se com o passarem a estar mais tempo sozinhos, com o regresso ao trabalho presencial dos tutores, após um período em que estiveram mais presentes em casa.

Além disso, na rotina do dia-a-dia nem sempre é possível evitar outras situações de stress e/ou estímulos que potenciam estes sentimentos e provocam a alteração do comportamento. Entre os sinais de stress mais frequentes no cão estão: choramingar ou ladrar em excesso, mordiscar ou destruir objetos, fazer ou voltar a fazer as necessidades em casa, estar mais inquieto, demonstrar falta de interação, maior agressividade ou perda de apetite. No caso do gato, os sinais mais frequentes são: esconder-se mais que o habitual, parar de usar a caixa de areia, estar mais agressivo, perder apetite ou demonstrar excesso ou falta de higiene.

Sinais que podem ser facilmente confundidos com teimosia, feitio ou desobediência, mas que são indicadores que algo não está bem. Com uma fórmula natural, à base de óleos essenciais, como valeriana, vetiver, manjericão e sálvia, o PET REMEDY atua suavemente sobre o sistema nervoso, ajudando a reduzir o stress, a ansiedade e o medo, sem sedar.

Pela sua ação calmante, o PET REMEDY auxilia os animais de estimação a tomarem mais consciência do ambiente que os rodeia e a estarem mais recetivos e atentos, o que também ajuda no treino e reforço da confiança.

PET REMEDY é um produto natural, muito fácil de usar, disponível em formato spray de 200ml, mini de 15ml e formato difusor de libertação lenta, que pode ser usado diariamente em cães, gatos, aves, equinos, coelhos, roedores e outros mamíferos.

De atuação rápida e clinicamente comprovada, o PET REMEDY está disponível em clínicas veterinárias, lojas especializadas e ainda em https://petremedyportugal.pt/

PVP: a partir de 7,89€