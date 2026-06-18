Trancoso revive as Bodas Reais de D. Dinis

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Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Durante três dias, as muralhas de Trancoso voltam a guardar reis, rainhas, cavaleiros, mercadores e personagens de uma das mais fascinantes épocas da nossa História.

De 26 a 28 de junho, a cidade recebe a XXIV Festa da História – Bodas Reais, transformando o seu centro histórico num grande palco ao ar livre onde o passado ganha vida através de recriações históricas, espetáculos, música, danças, artes e ofícios tradicionais, animação de rua e emocionantes torneios a cavalo.

Inspirada no casamento de D. Dinis e D. Isabel de Aragão, figura incontornável da história de Trancoso, a iniciativa convida visitantes de todas as idades a mergulharem numa experiência única, onde cada rua conta uma história e cada praça se transforma num cenário medieval.

O momento mais aguardado acontece na tarde de domingo, com o grandioso cortejo régio e a recriação do "esposamento real”, evocando um dos episódios mais marcantes da história da cidade.

Mais do que uma feira medieval, a Festa da História é uma celebração da identidade, do património e da memória coletiva de Trancoso, afirmando-se como um dos mais relevantes eventos de recriação histórica da região.

De 26 a 28 de junho, o convite está lançado.

Venha viver a História onde ela continua a acontecer.

Trancoso. A História acontece aqui!