PODER INTERIOR COM A NOVA COLEÇÃO MARVEL x PANDORA

Inspirada em figuras lendárias como Thor, Iron Man e Pantera Negra, a nova coleção MARVEL x PANDORA transforma a força e a coragem destes ícones em joias de design arrojado perfeitas para oferecer ou para usar como símbolo do nosso poder interior.

Entre as novidades destacam-se os anéis Asas do Thor, Iron Man e Pantera Negra, peças marcantes com acabamentos detalhados, e as contas em forma dos capacetes de Thor e Iron Man, criadas em prata 925 e liga com revestimento de ouro 14k. Os pormenores em esmalte colorido e as zircónias aplicadas à mão refletem a energia e o brilho dos super-heróis mais icónicos da MARVEL.

Cada peça da coleção homenageia o espírito e as qualidades que definem os heróis deste universo cinematográfico desde a bravura de Thor, o engenho de Iron Man e a nobreza de Pantera Negra, transformando-os em amuletos de força, confiança e inspiração.

Repletas de simbolismo e de um brilho digno de heróis, as novas jóias MARVEL x PANDORA são uma celebração do poder, da coragem e da magia que todos transportamos dentro de nós.

A coleção MARVEL x PANDORA está disponível nas lojas e online em pt.pandora.net desde 23 de outubro de 2025.

Anéis dos Heróis

UM LEMBRETE DIÁRIO DE QUE A FORÇA VEM DE DENTRO, OS NOVOS ANÉIS DA COLEÇÃO MARVEL x PANDORA EVOCAM AS CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DE CADA HERÓI, REPRESENTADAS EM MATERIAIS NOBRES.

Anel Pandora Asas do Thor da Marvel com revestimento em ouro 14k, €89

Anel Pandora Iron Man da Marvel com revestimento em ouro 14k, €79

Anel Pandora Pantera Negra da Marvel em Prata 925, €79

A Força dos Detalhes

AUTÊNTICOS SÍMBOLOS DE CORAGEM E DETERMINAÇÃO, ESTAS CONTAS CAPTAM A ESSÊNCIA HEROICA DOS ÍCONES DA MARVEL E TRANSFORMAM-SE EM AMULETOS DE PODER NO SEU DIA-A-DIA.

Conta Pandora Capacete Iron Man da Marvel com revestimento em ouro 14k, €89

Conta Pandora Capacete Thor da Marvel em prata 925 e revestimento em ouro 14k, €79

Sobre a Pandora

A Pandora é a maior marca de joalharia do mundo. As joias Pandora são trabalhadas manualmente a partir de materiais de alta qualidade, oferecendo infinitas possibilidades de personalização e permitindo a cada pessoa expressar o seu estilo individual através das suas peças. Tendo começado como uma pequena joalharia em Copenhaga, Dinamarca, há mais de 40 anos, a Pandora está hoje presente em mais de 100 países. A Pandora está empenhada na liderança em termos de sustentabilidade e fabrica todas as suas jóias utilizando apenas prata e ouro reciclados, estando também comprometida em reduzir para metade as emissões de gases com efeito de estufa em toda a sua cadeia de valor até 2030.