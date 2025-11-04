NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
Os
quatro finalistas sobem ao palco para disputar um lugar na grande final do
concurso que revela os novos talentos da música eletrónica em Portugal.? Entre os jurados, destaque para a dupla MXGPU (Moullinex X GPU Panic),
referência incontornável na cena eletrónica nacional e internacional.? Uma noite vibrante que celebra a inovação, a
energia e o talento emergente da música feita em Portugal.
Integrada
na programação oficial do Lisbon
Art Weekend, esta conversa reúne o artista Blac Dwelle, a curadora
Diana Sousa
e as oradoras Gabriela Sá
Coimbra e Melissa
Rodrigues.? Um diálogo
sobre a transformação da madeira e do cimento em matéria de identidade e
memória, explorando forma, gesto e representação na arte contemporânea
portuguesa.
Em
plena semana da Web
Summit, a CUPRA City Garage Lisboa torna-se o ponto de encontro
entre moda e tecnologia.? Profissionais do
setor e startups internacionais reúnem-se para discutir o futuro da moda — um
espaço onde estética, sustentabilidade e inovação se conectam para desenhar o
amanhã.
A
CUPRA City Garage Lisboa
está localizada na Rua
Áurea, 64 (Baixa Pombalina) e abre de segunda a sábado, das 10h00 às 19h00.
Entre
música eletrónica, arte contemporânea e moda sustentável, novembro começa com
criatividade em movimento na garagem
mais cool de Lisboa.
Clique nos links dos
eventos para se inscrever e saber mais!
CUPRA City Garage Lisboa: arte, moda e som marcam o início de novembro
A lógica da televisão, de facto, não é o seu forte. Se fosse, a escritora Isabela Figueiredo saberia que O Preço Certo é uma âncora inestimável para prender as audiências e carreá-las até ao Telejornal. Qualquer director de programas, em qualquer canal português, daria um dedo para ter tais queijos e enchidos.
Pela primeira vez podem trabalhar numa organização até cinco gerações, um facto que, apesar de já por si inédito, não deixa de acrescentar desafios e dificuldades organizacionais, e sociais, particularmente para quem lidera pessoas.