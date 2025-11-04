CUPRA City Garage Lisboa: arte, moda e som marcam o início de novembro

Edição de 28 de outubro a 3 de novembro

Novembro arranca com uma energia criativa na CUPRA City Garage Lisboa, onde arte, moda e música se cruzam em experiências únicas no coração da cidade.



Agenda de novembro na Cupra City Garage em Lisboa com vários eventos

Nas próximas duas semanas, destacamos:

6 de novembro | 19h30

Semifinal CUPRA DJ BATTLE “ON THE PULSE”

Os quatro finalistas sobem ao palco para disputar um lugar na grande final do concurso que revela os novos talentos da música eletrónica em Portugal.? Entre os jurados, destaque para a dupla MXGPU (Moullinex X GPU Panic), referência incontornável na cena eletrónica nacional e internacional.? Uma noite vibrante que celebra a inovação, a energia e o talento emergente da música feita em Portugal.

7 de novembro | 18h30

Talk “Compor com Madeira: Formas, Cortes e Sentidos” by Lisbon Art Weekend

Integrada na programação oficial do Lisbon Art Weekend, esta conversa reúne o artista Blac Dwelle, a curadora Diana Sousa e as oradoras Gabriela Sá Coimbra e Melissa Rodrigues.? Um diálogo sobre a transformação da madeira e do cimento em matéria de identidade e memória, explorando forma, gesto e representação na arte contemporânea portuguesa.

12 de novembro | 19h00

FASHION FUTURES – Connecting Creativity and Innovation

Em plena semana da Web Summit, a CUPRA City Garage Lisboa torna-se o ponto de encontro entre moda e tecnologia.? Profissionais do setor e startups internacionais reúnem-se para discutir o futuro da moda — um espaço onde estética, sustentabilidade e inovação se conectam para desenhar o amanhã.

A CUPRA City Garage Lisboa está localizada na Rua Áurea, 64 (Baixa Pombalina) e abre de segunda a sábado, das 10h00 às 19h00.

Entre música eletrónica, arte contemporânea e moda sustentável, novembro começa com criatividade em movimento na garagem mais cool de Lisboa.

Clique nos links dos eventos para se inscrever e saber mais!