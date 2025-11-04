Gola celebra 120 anos de estilo, herança e inovação

2025 marca um momento extraordinário, os 120 anos da Gola, uma das marcas desportivas britânicas mais icónicas de sempre.

Desde 1905, a Gola tem inspirado gerações, graças à sua autenticidade, design e espírito pioneiro num percurso que atravessa o tempo, desde as suas origens humildes numa pequena fábrica inglesa até ao estatuto de símbolo global de estilo.

Mais do que uma marca, a Gola é uma história viva de legado e reinvenção, que marcou e marca gerações, onde a tradição se funde com a modernidade. Fiel às suas raízes, continua a reinterpretar os seus modelos emblemáticos com um olhar contemporâneo, preservando o carácter e a alma que sempre a distinguiram, sem esquecer os novos públicos que valorizam tanto a funcionalidade como a estética.

Nesta estação, a Gola reafirma a sua identidade com uma seleção de modelos icónicos reinventados, porque, para a Gola, o passado não é apenas lembrança, é uma inspiração para o futuro.

Original de 1976, nesta estação o best seller Viper mantém o seu design elegante em formato T-toe e sete ilhoses, numa combinação de versatilidade e sofisticação. Disponível em versões Suede, Leather e Metallic (esta última exclusiva para elas), é a prova de que o estilo discreto é, muitas vezes, o mais marcante.

O favorito Elan é um clássico feminino que atravessa décadas. Minimalista, leve e versátil, regressa neste outono-inverno com uma nova paleta de tons vibrantes, terra e tonais e são perfeitos para acompanhar o ritmo e qualquer look da estação.

Já os Harrier, lançados em 1968, são o modelo que definiu uma era. Ícone entre os fãs do futebol britânico, surge agora com novas cores e texturas, mantendo o estatuto de estrela na linha de homem.

Na linha feminina, o Harrier ganha detalhes renovados nos novos Harrier Mirror, como o icónico wingflash dourado espelhado sobre gáspeas em camurça escura, num toque de brilho que eleva qualquer outfit.

Outro dos destaques da linha masculina é o Torpedo, herdeiro dos arquivos de 1985, que apresenta uma silhueta retro com biqueira curta e língua alongada, remetendo para os treinos clássicos de futebol, hoje reinventado com um estilo urbano e contemporâneo.

Já o Europa, inspirado no catálogo de 1973, é um modelo masculino que evoca o espírito do futebol vintage. Com uma construção moderna, sola em gum rubber e combinações de cor com muita personalidade, estes modelos são versáteis e complementam na perfeição os outfits de inverno

Como a Gola tem sempre os olhos postos no futuro, estende o seu legado às próximas gerações com mini versões dos seus ícones, porque os mais pequenos merecem andar com estilo desde os primeiros passos.

Dos Harrier Strap, com gáspeas em camurça, detalhes contrastantes e tiras de velcro para serem ainda mais práticos, aos Elan versão miniatura com conjugações de cores divertidas e um toque vintage, sem esquecer os Viper Strap, que mantêm a silhueta intemporal do modelo original, mas com tiras de velcro para facilitar as aventuras do dia a dia dos mais pequenos.

Uma história de legado e inovação

A Gola é um ícone de estilo tanto no mundo da moda como do desporto desde 1905, ao criar calçado e acessórios de alta qualidade há já 120 anos. Uma verdadeira lenda da indústria britânica, a Gola tem origens humildes, num pequeno negócio familiar, nascido numa fábrica em 1905. Apesar de duas Guerras Mundiais e da concorrência comercial, a marca continuou a aprimorar o seu conhecimento e experiência, para se tornar na marca número um em artigos desportivos das décadas de 1960 e 1970. Alguns dos marcos mais importantes para a Gola foram a febre internacional que se seguiu ao lançamento dos ténis Harrier no final dos anos 1960 e da icónica mala Gola no início dos anos 1970. Hoje a Gola mantém-se fiel às suas origens, com designs contemporâneos inspirados nos estilos clássicos britânicos, oferecendo produtos de qualidade que conjugam moda e desporto de maneira autêntica. A marca está também comprometida em explorar alternativas sustentáveis no design e no desenvolvimento de seus produtos, adotando medidas essenciais para reduzir o impacto ambiental sempre que possível.