Phyto apresenta uma nova solução de tratamento pós-solar: ligeira, eficaz e irresistivelmente perfumada.

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O produto

O sol, o sal e o cloro do verão cobram o seu preço no cabelo. Para responder a esta realidade, a PHYTO apresenta o PLAGE Spray Desembaraçador Reidratante Pós-Solar 150 ml — uma fórmula de tratamento sem enxaguamento que age imediatamente após a exposição solar prolongada, desembaraçando, reidratando e protegendo a fibra capilar.

A sua textura leve envolve o cabelo sem o pesar, deixando-o suave, brilhante e protegido contra a quebra — tudo isto com uma fragrância ensolarada e viciante que captura o espírito do verão.

Benefícios principais

— Desembaraço imediato — fio a fio, sem esforço, sem arrancar.

— Reidratação intensa — repõe a hidratação perdida após exposição solar.

— Proteção contra a quebra — reforça a resistência da fibra capilar fragilizada.

— Fórmula sem enxaguamento — prática para usar na praia, na piscina ou em viagem.

— Fragrância ensolarada — perfume irresistível que evoca o verão.

Para quem é ideal

O PLAGE Spray Pós-Solar é a escolha certa para todos os que expõem o cabelo ao sol, ao mar ou ao cloro durante os meses de verão, seja na praia, na piscina ou em destinos tropicais. Indicado para qualquer tipo de cabelo que necessite de hidratação e cuidado após exposição solar.

Modo de utilização

Aplicar o spray sobre o cabelo húmido ou seco após exposição solar. Desembaraçar com os dedos ou com um pente de dentes largos. Não enxaguar. Pode ser reaplicado ao longo do dia sempre que necessário.

Disponibilidade e preço

Preço de venda recomendado: 18,90 €

Disponível em: farmácias, parafarmácias