AGITLab celebra 10 anos com arte, território e investigação

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A Câmara Municipal de Águeda assinala uma década do AGITLab com um programa que cruza arte contemporânea, território e investigação, entre os dias 26 de junho e 18 de julho. Sob o mote “Da Casa à Rua / Between territory, time and process”, a iniciativa propõe um conjunto de exposições, performances, encontros e momentos de reflexão que consolidam o percurso do programa de residências artísticas criado em 2016, afirmando-o como uma plataforma viva de experimentação e produção de conhecimento.

Longe de uma leitura puramente comemorativa ou retrospectiva, a programação assume-se como continuidade de um processo em permanente construção. Ao longo dos últimos dez anos, o AGITLab, desenvolvido em parceria com a Improvise & Organize – Associação Cultural, tem promovido práticas colaborativas entre artistas, investigadores e comunidades, contribuindo para a afirmação de Águeda como território de criação contemporânea e pensamento crítico.

A abertura oficial decorre a 26 de junho, às 15h00, no Parque Municipal de Alta Vila, com uma sessão dedicada ao tema “Tempo, Residências e Investigação”. Segue-se a inauguração da exposição “Entre Território, Tempo e Processo”, com curadoria de Paulina Almeida, que se distribui entre o Parque Municipal e o antigo Instituto da Vinha e do Vinho. A mostra reúne obras desenvolvidas em contexto de residência artística, destacando processos de transição, experimentação e construção coletiva.

Nos dias 26 e 27 de junho, realiza-se o encontro internacional “Entre Tempos”, que reúne artistas e investigadores para debater a residência artística enquanto espaço de produção de conhecimento. O programa inclui painéis, debates, apresentações de projetos e conversas com criadores, abordando temas como metodologias colaborativas, mobilidade artística e práticas interdisciplinares.

Ainda no primeiro fim de semana, destaque para a apresentação “AGITLab – 10 anos a habitar o imaginário”, no dia 27 de junho, às 18h30, que revisita o percurso do projeto, sublinhando a sua evolução “da casa à rua”. A programação inclui também momentos performativos e musicais, como o concerto de Chico Bastos e Luan Carindo, focado na relação entre som e espaço industrial, e a performance “Viagem Sonora”, de Laya Steps, uma experiência imersiva que cruza corpo, território e escuta sensorial.

Ao longo do programa, várias propostas artísticas ocupam diferentes espaços da cidade. A 8 de julho, o Estádio Municipal recebe “Três Margens el Andalus”, um projeto internacional que cruza criação artística e espaço público, inspirado na ideia de coexistência cultural. Entre 14 e 16 de julho, decorrem os Laboratórios Abertos — COLAB, dedicados à dança contemporânea e à seleção de participantes para futuras residências, em parceria com a Fundação Gabriela Tudor, de Bucareste.

As performances continuam com “Twin Hunters Corporation”, de Paulina Bedkowska e Leon Stile, no dia 16 de julho, e “The Game of Life”, da AREAL Companhia, no dia 17, aprofundando a relação entre criação artística, corpo e espaço. O programa encerra a 18 de julho com uma mesa-redonda intitulada “O que continua depois do tempo?”, dedicada ao futuro do AGITLab, seguida de uma performance final junto ao rio, que propõe uma reflexão sensorial entre som, memória e território.

A entrada é livre e as atividades destinam-se ao público em geral. Mais do que celebrar uma década de existência, o AGITLab reafirma-se como um espaço em aberto, onde a criação artística se constrói de forma relacional, contínua e em diálogo com o território.