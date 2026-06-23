AGITLab celebra 10 anos com arte, território e investigação

Desde 26 de junho a 18 de julho programa inclui exposições performances e encontros que valorizam criação como processo.
A Câmara
Municipal de Águeda assinala uma década do AGITLab com um programa que cruza
arte contemporânea, território e investigação, entre os dias 26 de junho e 18
de julho. Sob o mote “Da Casa à Rua / Between territory, time and process”, a
iniciativa propõe um conjunto de exposições, performances, encontros e momentos
de reflexão que consolidam o percurso do programa de residências artísticas
criado em 2016, afirmando-o como uma plataforma viva de experimentação e
produção de conhecimento.
Longe de uma
leitura puramente comemorativa ou retrospectiva, a programação assume-se como
continuidade de um processo em permanente construção. Ao longo dos últimos dez
anos, o AGITLab, desenvolvido em parceria com a Improvise & Organize –
Associação Cultural, tem promovido práticas colaborativas entre artistas,
investigadores e comunidades, contribuindo para a afirmação de Águeda como
território de criação contemporânea e pensamento crítico.
A abertura
oficial decorre a 26 de junho, às 15h00, no Parque Municipal de Alta Vila, com
uma sessão dedicada ao tema “Tempo, Residências e Investigação”. Segue-se a
inauguração da exposição “Entre Território, Tempo e Processo”, com curadoria de
Paulina Almeida, que se distribui entre o Parque Municipal e o antigo Instituto
da Vinha e do Vinho. A mostra reúne obras desenvolvidas em contexto de
residência artística, destacando processos de transição, experimentação e
construção coletiva.
Nos dias 26 e
27 de junho, realiza-se o encontro internacional “Entre Tempos”, que reúne
artistas e investigadores para debater a residência artística enquanto espaço
de produção de conhecimento. O programa inclui painéis, debates, apresentações
de projetos e conversas com criadores, abordando temas como metodologias
colaborativas, mobilidade artística e práticas interdisciplinares.
Ainda no
primeiro fim de semana, destaque para a apresentação “AGITLab – 10 anos a
habitar o imaginário”, no dia 27 de junho, às 18h30, que revisita o percurso do
projeto, sublinhando a sua evolução “da casa à rua”. A programação inclui
também momentos performativos e musicais, como o concerto de Chico Bastos e
Luan Carindo, focado na relação entre som e espaço industrial, e a performance
“Viagem Sonora”, de Laya Steps, uma experiência imersiva que cruza corpo,
território e escuta sensorial.
Ao longo do
programa, várias propostas artísticas ocupam diferentes espaços da cidade. A 8
de julho, o Estádio Municipal recebe “Três Margens el Andalus”, um projeto
internacional que cruza criação artística e espaço público, inspirado na ideia
de coexistência cultural. Entre 14 e 16 de julho, decorrem os Laboratórios
Abertos — COLAB, dedicados à dança contemporânea e à seleção de participantes
para futuras residências, em parceria com a Fundação Gabriela Tudor, de
Bucareste.
As performances
continuam com “Twin Hunters Corporation”, de Paulina Bedkowska e Leon Stile, no
dia 16 de julho, e “The Game of Life”, da AREAL Companhia, no dia 17,
aprofundando a relação entre criação artística, corpo e espaço. O programa
encerra a 18 de julho com uma mesa-redonda intitulada “O que continua depois do
tempo?”, dedicada ao futuro do AGITLab, seguida de uma performance final junto
ao rio, que propõe uma reflexão sensorial entre som, memória e território.
A entrada é
livre e as atividades destinam-se ao público em geral. Mais do que celebrar uma
década de existência, o AGITLab reafirma-se como um espaço em aberto, onde a
criação artística se constrói de forma relacional, contínua e em diálogo com o
território.
AGITLab celebra 10 anos com arte, território e investigação