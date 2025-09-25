Pedras Sabores lança programa de mentoria para apoiar jovens a seguirem os seus sonhos

Sara Correia e Salvador Martinha juntam-se à lista de mentores que aceitaram o desafio de ajudar 150 jovens a serem fiéis à sua natureza. As candidaturas decorrem até ao final de novembro.

1ª Edição Ser Natural Traz Frutos Bootcamp

Pedras Sabores, a gama de bebidas com ingredientes naturais integrada no portefólio do Super Bock Group com base na icónica água com gás 100% natural Pedras, acredita que Ser Natural Traz Frutos, tal como a história de vida de Sara Correia, protagonista da sua mais recente campanha de comunicação, o comprova. Mas, a marca sabe também que, para muitos, ser fiel à sua natureza pode ser um desafio.

Para que mais jovens possam seguir os seus sonhos, a marca cria o Ser Natural Traz Frutos Bootcamp, um programa de mentoria direcionado para a descoberta da vocação e desenvolvimento do talento, destinado a residentes em Portugal, entre os 18 e os 34 anos.

Implementado pelo Movimento Transformers - uma organização de referência na área da juventude, voluntariado e educação não formal, experiente no desenvolvimento de programas de mentoria - os participantes do Bootcamp Ser Natural Traz Frutos terão acesso a sessões de mentoria online com profissionais reconhecidos e experientes nas suas áreas. Sara Correia e Salvador Martinha fazem parte da lista de mentores que se juntaram a esta iniciativa de responsabilidade social da marca, da qual fazem ainda parte nomes como Max Oliveira, Mafalda Rebordão, Inês Homem de Melo, Mariana Duarte Silva ou João Faria, entre outros.

Através da partilha de conhecimentos e experiências entre mentores e mentorados, o programa pretende criar um espaço de inspiração, acompanhamento estruturado e motivação para que cada jovem siga a sua natureza e concretize os seus sonhos, em qualquer área, seja nas artes, desporto, letras ou ciências.

Declaração de Madalena Cunha, Manager de Águas e Sidras do Super Bock Group:

“Através do Ser Natural Traz Frutos Bootcamp concretizamos aquilo que até agora era um conceito de comunicação, em que acreditamos profundamente: que ser fiel à nossa verdadeira essência abre caminho para alcançar sonhos. Queremos inspirar e apoiar os jovens a descobrirem o seu potencial e a superarem as barreiras que se colocam neste caminho, proporcionando-lhes ferramentas e mentoria de qualidade, através das quais ganhem confiança, competências e motivação para seguirem o seu percurso natural. Tal

como Pedras Sabores, acreditamos que cada jovem, ao respeitar a sua essência, poderá deixar a sua marca no mundo”.

Declaração de Joana Moreira, Diretora Executiva do Movimento Transformers:

“Queremos que os jovens saiam deste programa com ferramentas, o conhecimento e a confiança necessários para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. A articulação com a equipa de mentores vai ser crucial para estabelecerem a sua marca pessoal e poderem construir uma base de contactos para o futuro. É importante para nós que os jovens tenham cada vez mais oportunidades para poderem ser agentes ativos na mudança.”

A participação no Ser Natural Traz Frutos Bootcamp é gratuita, no entanto, as vagas são limitadas. Os interessados deverão preencher o formulário de candidatura disponível em https://www.aguadaspedras.com/ser-natural-traz-frutos/. O prazo para apresentação da candidatura termina a 30 de novembro.

Está ainda prevista a realização de duas sessões de esclarecimento presenciais, em Lisboa (Casa do Impacto), a 15 de outubro, e no Porto (Academia de Rua), a 28 de outubro. Os candidatos selecionados a integrar este programa terão acesso a três sessões de mentoria online, temáticas e de desenvolvimento de competências, com os respetivos mentores, que decorrerão de janeiro a março de 2026. Adicionalmente, poderão também participar em mais três sessões de follow up, online e facultativas, providenciadas pelo Movimento Transformers.

O regulamento completo da 1ª edição do Ser Natural Traz Frutos Bootcamp pode ser consultado aqui https://www.aguadaspedras.com/ser-natural-traz-frutos/.