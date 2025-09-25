Compromisso renovado, missão contínua: SPV apresenta rebranding e inaugura nova era na reciclagem de embalagens

Esta quinta-feira, dia 25 de setembro, Dia
Nacional da Sustentabilidade, a Sociedade Ponto Verde (SPV) dá a conhecer o seu
rebranding, que se traduz numa renovada arquitetura de marca dividida em
duas dimensões - Sociedade Ponto Verde e Ponto Verde - e numa nova identidade visual, um marco que
assinala o início de uma nova era. Esta mudança acontece num momento decisivo
para a entidade: o ano da concessão de uma nova licença que, pela primeira vez,
tem a duração de dez anos. Além disso, esta evolução antecipa a celebração dos
seus 30 anos de atividade, que se assinalam em 2026, e o compromisso da SPV com
o alcance das exigentes metas de reciclagem de embalagens que Portugal tem de
cumprir – reciclar 65% de todas as embalagens colocadas no mercado em 2025 e
70% em 2030.
O REBRANDING
O rebranding
da Sociedade Ponto Verde, que ficou a cargo da WYcreative, simboliza um
compromisso renovado com o futuro e reflete a determinação de fazer com que a
reciclagem de embalagens e a economia circular estejam cada vez mais presentes
na vida dos cidadãos. Para o efeito, a nova arquitetura da marca assenta,
agora, em duas dimensões:
?
Sociedade Ponto Verde – tem como missão continuar a promover a
reciclagem de embalagens e a sustentabilidade em Portugal, gerindo soluções
eficazes para a retoma e valorização de resíduos de embalagens. Visa também
inspirar cidadãos, empresas, clientes e parceiros a fazer parte da economia
circular, promovendo o cumprimento das metas nacionais de reciclagem de
embalagens. Mantém-se como a principal impulsionadora da economia circular em
Portugal, garantindo um futuro sustentável através de soluções inovadoras,
colaboração estratégica e impacto ambiental duradouro. Enquanto marca
institucional, reflete valores como inovação, liderança, transparência,
compromisso e proximidade. A sua assinatura é: “Damos mais valor às embalagens”.
?
Ponto Verde – nasce para ser a identidade visível,
consistente, humana, inspiradora e mais próxima do público, responsável por
mobilizar os cidadãos através de campanhas de comunicação, iniciativas de
sensibilização, programas educativos e ações de proximidade. Apresenta-se como
um movimento agregador que une cidadãos de norte a sul do País e ilhas, de
todas as gerações e idades, sejam eles professores, pais, jovens ou idosos numa
jornada coletiva. Será representada pela assinatura “Separamos juntos”.
Além desta nova arquitetura, há também uma
identidade visual renovada que transmite movimento, simplicidade, energia,
modernidade e confiança, reforçando a visão de uma organização mais madura,
inovadora e preparada para responder aos grandes desafios da sustentabilidade.
MISSÃO
CONTÍNUA
Ao longo de quase três décadas, a SPV tem
desempenhado um papel central e de liderança na construção de um sistema de
reciclagem de embalagens que é, hoje, referência em Portugal e na Europa. Desde
1996, já foram enviadas para a reciclagem mais de 11 milhões de toneladas de
embalagens, resultado do esforço conjunto de cidadãos, empresas, sistemas
municipais e multimunicipais de gestão de resíduos urbanos e parceiros
institucionais.
Ainda assim, os próximos anos trazem
desafios acrescidos: há metas europeias que são mais exigentes, que obrigam a
acelerar a inovação, a eficiência e a colaboração entre todos os agentes da
cadeia de valor. O País tem de reciclar 65% de todas as embalagens colocadas no
mercado até 2025 e 70% até 2030.
NOVA
LICENÇA
A nova licença atribuída às entidades
gestoras de embalagens entrou em vigor em 2025 e tem, pela primeira vez, um
horizonte temporal de dez anos. Esta decisão representa não só uma oportunidade
para consolidar o sistema, como também um desafio acrescido face à urgência de
atingir as metas de reciclagem de embalagens que Portugal tem de cumprir. O
prolongamento do período de operação traz consigo uma maior responsabilização
de todos os agentes do setor, que devem assumir de forma clara o seu papel
nesta transformação.
Perante metas europeias cada vez mais
ambiciosas, a SPV reafirma a sua posição de liderança e assume um compromisso
renovado com o futuro. A ambição é continuar a ser a referência em
conhecimento, literacia e educação ambiental, mas também de continuar a
fomentar inovação, ação e resultados que façam a diferença. Até 2030, o desafio
é transformar metas exigentes em conquistas reais, acelerando a transição para
uma economia circular mais robusta e eficiente.
COMPROMISSO
RENOVADO
Na ótica da Sociedade Ponto Verde, esta é
uma oportunidade única para melhorar significativamente o desempenho do setor
dos resíduos urbanos, em particular no que diz respeito à eficiência
operacional do SIGRE, uma ambição que há muito vinha sendo reivindicada e que
agora encontra condições efetivas para se concretizar.
“Iniciámos
uma nova década de trabalho marcada por grandes responsabilidades e metas muito
ambiciosas. A nova identidade reflete, precisamente, a nossa vontade de
continuar a liderar o setor, reforçando a credibilidade da Sociedade Ponto
Verde junto de clientes e parceiros, mas também de nos aproximarmos e
mobilizarmos os cidadãos através da marca Ponto Verde. Acreditamos que só
juntos poderemos cumprir o propósito da economia circular e garantir impacto
mensurável para o País e para o planeta”, afirma a CEO da Sociedade Ponto Verde,
Ana Trigo Morais.
Para que as metas de reciclagem de
embalagens sejam alcançadas, é crucial entender que a economia circular é um
desígnio coletivo, mas que depende da ação individual. Cada gesto de separação
de embalagens e colocação nos ecopontos é fundamental para gerar impacto e deve
ser reconhecido e valorizado. Neste sentido, a Ponto Verde apresenta-se como um
movimento agregador que une todos em torno de um mesmo objetivo.
“A Ponto Verde não é apenas uma marca. É
a expressão de um movimento que mobiliza a sociedade para a mudança. Queremos
dar mais visibilidade ao papel de cada cidadão e de cada empresa, mostrando que
todos contam para atingirmos as metas nacionais e europeias de reciclagem de
embalagens. Mais do que nunca, é urgente mobilizar para a ação e a Ponto Verde
vai ser o motor dessa mobilização. Através deste rebranding, queremos criar uma
identidade que deixe marca, que crie emoção e que inspire. Queremos despertar
nas pessoas a vontade de se juntarem a nós e de fazerem parte desta mudança.
Porque só assim poderemos transformar a reciclagem de embalagens num movimento
coletivo, capaz de gerar impacto real no futuro do nosso planeta”,
acrescenta o Diretor de Marketing, Sensibilização e Comunicação da Sociedade
Ponto Verde, Ricardo Sacoto Lagoa.
Mais do que uma mudança de imagem, este rebranding marca o arranque de um ciclo
de futuro para a Sociedade Ponto Verde, que continuará a desempenhar um papel
determinante na transformação ambiental e social do País. Mais do que nunca, o
sucesso da reciclagem de embalagens em Portugal dependerá da participação de
todos: cidadãos, empresas e instituições.
Fique a conhecer a nova Sociedade
Ponto Verde aqui.
