Sábado – Pense por si

Comunicados Imprensa

Local e Road to Iron Woman -De olhos postos numa meta

06 de agosto de 2025 às 16:04
Capa da Sábado Edição 13 a 19 de agosto
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 13 a 19 de agosto
As mais lidas

Determinação e comida saudável junta grupo feminino focado numa das provas mais competitivas

Ter como meta participar numa prova desportiva e fazer uma alimentação saudável é à partida um objetivo vencedor. Seja qual for o ponto de partida e

Mulheres focadas em prova competitiva de triatlo
Grupo feminino focado na prova Iron Woman com determinação e comida saudável
Grupo feminino focado em prova competitiva com comida saudável e determinação
Mulheres focadas em prova competitiva com comida saudável
Grupo feminino focado na prova Road to Iron Woman com comida saudável
Mulheres focadas em prova competitiva de triatlo
Grupo feminino focado na prova Iron Woman com determinação e comida saudável
Grupo feminino focado em prova competitiva com comida saudável e determinação
Mulheres focadas em prova competitiva com comida saudável
Grupo feminino focado na prova Road to Iron Woman com comida saudável

em que lugar se atinge esse objetivo, praticar qualquer atividade acrescentando novos patamares de exigência permite-nos sair da zona de conforto, desafiar medos instalados, cuidar do corpo e da autoestima.

Esta é uma filosofia que junta dois projetos que têm “movimentado” a zona de Cascais, com um objetivo comum; apoiar mulheres de várias partes do mundo, com diferentes idades, rotinas e desafios, mas com um objetivo em comum: cruzar a meta do Half IronMan Cascais 2025, agendada para 18 de outubro!

Criado em novembro do ano passado o Road to Iron Woman é um grupo informal criado por Matilde Cunha Vaz, um caminho para o Half Ironmen trilhado no feminino, que começou por juntar de uma forma muito informal 4 amigas que decidiram lançar-se no desafio de criar uma rotina de treino para estar à altura das várias etapas da prova: 1.9km a nadar, 90km de bicicleta e 21km de corrida).

Para atingir um objetivo tão épico é essencial uma alimentação saudável! É

aqui que entra o Local - Your Healthy Kitchen, marca que teve a sua génese em 2015 no Mercado da Vila, em Cascais, com a missão de criar pratos simultaneamente saudáveis e deliciosos. Os seus menus são sempre saudáveis, equilibrados, e bebem do know-how de uma excelente equipa, incluindo de nutricionistas, que tem em mente criar ementas que permitem sentar à mesma mesa grupos de pessoas com diferentes opções alimentares.

“Já conhecia o Local desde que ele abriu, é um restaurante onde sempre gostei de ir e quando procurei um parceiro para este grupo de mulheres, lembrei-me logo do LOCAL”, afirma Matilde. “Este tipo de desafio leva-nos a priorizar ainda mais a nossa saúde e recuperação, para evitar lesões e tudo mais, e ter um bom ‘combustível’ para a nossa performance é essencial. Os conselhos nutricionais têm sido espetaculares”.

O Road to Iron Woman é um grupo que tem crescido todos os meses e que já não passa despercebido seja à beira-mar, nos trilhos do concelho ou no restaurante Local. É atualmente composto por 84 mulheres de todas as idades (entre os 25-59 anos) e países, um grupo que espelha também as diversas nacionalidades que habitam a zona. Para além das portuguesas há participantes dos EUA, Austrália, Polónia, Reino Unido, Chile, Lituânia, Espanha, Peru, Polónia, Hungria, Irlanda, Eslováquia. Entre todas as participantes 42 mulheres têm como objetivo cruzar a meta. Até lá traçam novos desafios, treinam, partilham experiências, convivem… e encontram-se no Local.

Road to Iron Woman no Local – Your Healthy Kitchen

“Vamos ao LOCAL em grupo uma vez por mês e se pudéssemos iríamos todas as semanas. Todos os pratos são espetaculares e todas as novas adições ao menu são super sazonais e deliciosas. Estamos sempre desejosas de ver o que há de novo e experimentar outros pratos”.

Matilde Cunha Vaz

Bons pratos para recuperar energias aconselhados pelo restaurante Local

O aconselhamento nutricional para pós-treino foi um dos pedidos do grupo, que agora partilhamos. Neste contexto é fundamental repor a energia gasta e garantir um bom aporte de hidratos de carbono e proteína para ajudar na recuperação. Em qualquer dos restaurantes Local

Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Local e Road to Iron Woman -De olhos postos numa meta