Local e Road to Iron Woman -De olhos postos numa meta

Determinação e comida saudável junta grupo feminino focado numa das provas mais competitivas
Ter como meta participar numa prova desportiva e fazer
uma alimentação saudável é à partida um objetivo vencedor. Seja qual for o
ponto de partida e
em que lugar se atinge esse objetivo, praticar
qualquer atividade acrescentando novos patamares de exigência permite-nos sair
da zona de conforto, desafiar medos instalados, cuidar do corpo e da
autoestima.
Esta é uma filosofia que junta dois projetos que têm
“movimentado” a zona de Cascais, com um objetivo comum; apoiar mulheres de
várias partes do mundo, com diferentes idades, rotinas e desafios, mas com um
objetivo em comum: cruzar a meta do Half IronMan Cascais 2025, agendada para 18
de outubro!
Criado em novembro do ano passado o Road to Iron Woman
é um grupo informal criado por Matilde Cunha Vaz, um caminho para o Half
Ironmen trilhado no feminino, que começou por juntar de uma forma muito
informal 4 amigas que decidiram lançar-se no desafio de criar uma rotina de
treino para estar à altura das várias etapas da prova: 1.9km a nadar, 90km de
bicicleta e 21km de corrida).
Para atingir um objetivo tão épico é essencial uma
alimentação saudável! É
aqui que entra o Local - Your Healthy Kitchen, marca
que teve a sua génese em 2015 no Mercado da Vila, em Cascais, com a missão de
criar pratos simultaneamente saudáveis e deliciosos. Os seus menus são sempre
saudáveis, equilibrados, e bebem do know-how de uma excelente equipa, incluindo
de nutricionistas, que tem em mente criar ementas que permitem sentar à mesma
mesa grupos de pessoas com diferentes opções alimentares.
“Já conhecia o Local desde que ele abriu, é um
restaurante onde sempre gostei de ir e quando procurei um parceiro para este
grupo de mulheres, lembrei-me logo do LOCAL”, afirma Matilde. “Este tipo de
desafio leva-nos a priorizar ainda mais a nossa saúde e recuperação, para
evitar lesões e tudo mais, e ter um bom ‘combustível’ para a nossa performance
é essencial. Os conselhos nutricionais têm sido espetaculares”.
O Road to Iron Woman é um grupo que tem crescido todos
os meses e que já não passa despercebido seja à beira-mar, nos trilhos do
concelho ou no restaurante Local. É atualmente composto por 84 mulheres de
todas as idades (entre os 25-59 anos) e países, um grupo que espelha também as
diversas nacionalidades que habitam a zona. Para além das portuguesas há
participantes dos EUA, Austrália, Polónia, Reino Unido, Chile, Lituânia,
Espanha, Peru, Polónia, Hungria, Irlanda, Eslováquia. Entre todas as participantes
42 mulheres têm como objetivo cruzar a meta. Até lá traçam novos desafios,
treinam, partilham experiências, convivem… e encontram-se no Local.
Road to Iron Woman no Local –
Your Healthy Kitchen
“Vamos ao LOCAL em grupo uma vez por mês e se
pudéssemos iríamos todas as semanas. Todos os pratos são espetaculares e todas
as novas adições ao menu são super sazonais e deliciosas. Estamos sempre
desejosas de ver o que há de novo e experimentar outros pratos”.
Matilde Cunha Vaz
Bons pratos para recuperar energias aconselhados pelo
restaurante Local
O
aconselhamento nutricional para pós-treino foi um dos pedidos do grupo, que
agora partilhamos. Neste contexto é fundamental repor a energia gasta e
garantir um bom aporte de hidratos de carbono e proteína para ajudar na
recuperação. Em qualquer dos restaurantes Local
