Local e Road to Iron Woman -De olhos postos numa meta

Ter como meta participar numa prova desportiva e fazer uma alimentação saudável é à partida um objetivo vencedor. Seja qual for o ponto de partida e

em que lugar se atinge esse objetivo, praticar qualquer atividade acrescentando novos patamares de exigência permite-nos sair da zona de conforto, desafiar medos instalados, cuidar do corpo e da autoestima.

Esta é uma filosofia que junta dois projetos que têm “movimentado” a zona de Cascais, com um objetivo comum; apoiar mulheres de várias partes do mundo, com diferentes idades, rotinas e desafios, mas com um objetivo em comum: cruzar a meta do Half IronMan Cascais 2025, agendada para 18 de outubro!

Criado em novembro do ano passado o Road to Iron Woman é um grupo informal criado por Matilde Cunha Vaz, um caminho para o Half Ironmen trilhado no feminino, que começou por juntar de uma forma muito informal 4 amigas que decidiram lançar-se no desafio de criar uma rotina de treino para estar à altura das várias etapas da prova: 1.9km a nadar, 90km de bicicleta e 21km de corrida).

Para atingir um objetivo tão épico é essencial uma alimentação saudável! É

aqui que entra o Local - Your Healthy Kitchen, marca que teve a sua génese em 2015 no Mercado da Vila, em Cascais, com a missão de criar pratos simultaneamente saudáveis e deliciosos. Os seus menus são sempre saudáveis, equilibrados, e bebem do know-how de uma excelente equipa, incluindo de nutricionistas, que tem em mente criar ementas que permitem sentar à mesma mesa grupos de pessoas com diferentes opções alimentares.

“Já conhecia o Local desde que ele abriu, é um restaurante onde sempre gostei de ir e quando procurei um parceiro para este grupo de mulheres, lembrei-me logo do LOCAL”, afirma Matilde. “Este tipo de desafio leva-nos a priorizar ainda mais a nossa saúde e recuperação, para evitar lesões e tudo mais, e ter um bom ‘combustível’ para a nossa performance é essencial. Os conselhos nutricionais têm sido espetaculares”.

O Road to Iron Woman é um grupo que tem crescido todos os meses e que já não passa despercebido seja à beira-mar, nos trilhos do concelho ou no restaurante Local. É atualmente composto por 84 mulheres de todas as idades (entre os 25-59 anos) e países, um grupo que espelha também as diversas nacionalidades que habitam a zona. Para além das portuguesas há participantes dos EUA, Austrália, Polónia, Reino Unido, Chile, Lituânia, Espanha, Peru, Polónia, Hungria, Irlanda, Eslováquia. Entre todas as participantes 42 mulheres têm como objetivo cruzar a meta. Até lá traçam novos desafios, treinam, partilham experiências, convivem… e encontram-se no Local.

Road to Iron Woman no Local – Your Healthy Kitchen

“Vamos ao LOCAL em grupo uma vez por mês e se pudéssemos iríamos todas as semanas. Todos os pratos são espetaculares e todas as novas adições ao menu são super sazonais e deliciosas. Estamos sempre desejosas de ver o que há de novo e experimentar outros pratos”.

Matilde Cunha Vaz

Bons pratos para recuperar energias aconselhados pelo restaurante Local

O aconselhamento nutricional para pós-treino foi um dos pedidos do grupo, que agora partilhamos. Neste contexto é fundamental repor a energia gasta e garantir um bom aporte de hidratos de carbono e proteína para ajudar na recuperação. Em qualquer dos restaurantes Local