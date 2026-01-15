Campanha “Vamos lixar o lixo” ganha vida no Colombo e no NorteShopping

Promovida
pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), a iniciativa, que começou no Natal
passado, conta agora com ativações nos dois centros comerciais para
sensibilizar o público para a separação de resíduos.
APA promove campanha "Vamos lixar o lixo" no Colombo e NorteShopping
Até
18 de janeiro, o Centro Comercial Colombo é palco das ativações da nova fase da
campanha nacional da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), “Vamos lixar o
lixo”, que pretende alertar para a importância da correta separação de resíduos
e da reciclagem. De 27 de janeiro a 1 de fevereiro, a iniciativa segue para o
NorteShopping, em Matosinhos.
Num
contexto em que cerca de três milhões de toneladas de resíduos continuam a ser
depositadas anualmente em aterro, em Portugal – o que representa mais de metade
dos resíduos produzidos no país –, as ações desenvolvidas nos dois centros
comerciais procuram aproximar a mensagem da sustentabilidade do quotidiano dos
portugueses, através de experiências interativas e pedagógicas.
Os
visitantes de todas as idades são, assim, convidados a refletir sobre os seus
hábitos e a aprender, de forma prática, como podem contribuir para um futuro
mais sustentável. As ativações da APA incluem um quiz com questões sobre biorresíduos,
reciclagem, separação e valorização dos mesmos; um jogo de tabuleiro sobre o
tema para os mais pequenos; e ainda uma dinâmica sensorial que desafia os
participantes a testar o seu olfato, ao cheirar frascos tapados para
identificarem os respetivos biorresíduos.
Nestes
espaços pensados para promover o conhecimento de forma lúdica e envolver os
mais novos nesta missão coletiva, são também oferecidos brindes e merchandising
para que todos possam levar para casa uma mensagem especial.
Ao
acolherem esta iniciativa da APA, o Colombo e o NorteShopping afirmam-se como
plataformas de proximidade e cidadania, colocando a sustentabilidade no centro
da experiência dos seus visitantes e contribuindo ativamente para a
disseminação de informação essencial sobre reciclagem e valorização de
resíduos.
