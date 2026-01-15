Campanha “Vamos lixar o lixo” ganha vida no Colombo e no NorteShopping

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Promovida pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), a iniciativa, que começou no Natal passado, conta agora com ativações nos dois centros comerciais para sensibilizar o público para a separação de resíduos.



APA promove campanha "Vamos lixar o lixo" no Colombo e NorteShopping

Até 18 de janeiro, o Centro Comercial Colombo é palco das ativações da nova fase da campanha nacional da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), “Vamos lixar o lixo”, que pretende alertar para a importância da correta separação de resíduos e da reciclagem. De 27 de janeiro a 1 de fevereiro, a iniciativa segue para o NorteShopping, em Matosinhos.

Num contexto em que cerca de três milhões de toneladas de resíduos continuam a ser depositadas anualmente em aterro, em Portugal – o que representa mais de metade dos resíduos produzidos no país –, as ações desenvolvidas nos dois centros comerciais procuram aproximar a mensagem da sustentabilidade do quotidiano dos portugueses, através de experiências interativas e pedagógicas.

Os visitantes de todas as idades são, assim, convidados a refletir sobre os seus hábitos e a aprender, de forma prática, como podem contribuir para um futuro mais sustentável. As ativações da APA incluem um quiz com questões sobre biorresíduos, reciclagem, separação e valorização dos mesmos; um jogo de tabuleiro sobre o tema para os mais pequenos; e ainda uma dinâmica sensorial que desafia os participantes a testar o seu olfato, ao cheirar frascos tapados para identificarem os respetivos biorresíduos.

Nestes espaços pensados para promover o conhecimento de forma lúdica e envolver os mais novos nesta missão coletiva, são também oferecidos brindes e merchandising para que todos possam levar para casa uma mensagem especial.

Ao acolherem esta iniciativa da APA, o Colombo e o NorteShopping afirmam-se como plataformas de proximidade e cidadania, colocando a sustentabilidade no centro da experiência dos seus visitantes e contribuindo ativamente para a disseminação de informação essencial sobre reciclagem e valorização de resíduos.

